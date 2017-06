V Libočanech chystají slavnosti nesoucí jméno kronikáře Hájka

Libočany – Turisté si budou moci vyjít na pochod, proběhne sraz rodáků a komentované prohlídky osvětlí historii.

Pochod Václava Hájka z Libočan. Archivní fotoFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Tradiční slavnost spojená s osobou významného českého kronikáře Václava Hájka z Libočan se koná v této obci u Žatce v sobotu 24. června. Na programu je pochod pro pěší i vyjížďka pro cyklisty. Při příležitosti pochodu se dopoledne otevřou zámek a kostel v Libočanech a také kostel v nedalekém Novém Sedle.

Zároveň s pochodem se chystá sraz rodáků a přátel obce a také historické komentované prohlídky Libočan.

Václav Hájek z Libočan byl český duchovní a kronikář, je autorem proslulé Kroniky české, která byla poprvé vydána v roce 1541. Václav Hájek je nejslavnější český rodák obce Libočany, zemřel 18. březen 1553 v Praze. Hájkova Kronika česká zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů do země do roku 1526. Je to rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, obsah ale není příliš historicky spolehlivý.