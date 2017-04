Obec a benediktýni chystají směnu pozemků v Libočanech

Libočany - Při transakci jde o tisíce metrů čtverečních. Na části pozemků se pěstuje chmel.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Petr Kinšt

Obec Libočany na Žatecku a Benediktýnské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty připravují směnu pozemků. Zveřejnění záměru schválili na své poslední schůzi zastupitelé.

Obec by měla získat několik tisíc metrů čtverečních v Libočanech v hodnotě 800 tisíc korun, pro většinu plochy už má připravené využití. Oproti tomu benediktýni by směnou dostali do vlastnictví pozemky v hodnotě 236 tisíc korun u rybníčků na okraji Libočan, které vlastní.

Řád získal v rámci církevních restitucí v Libočanech a okolí významné množství pozemků, které mimo jiné využívá k pěstování chmele. Z něj pak vaří pivo ve svém pivovaru v Praze.