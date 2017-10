Lidé zatím ve sbírce na Masarykovu sochu poskytli 32 tisíc korun

Louny - Veřejná sbírka v Lounech běží od dubna, potrvá do konce roku.

Návrh podoby obnoveného pomníku T. G. Masaryka před lounskou ZŠ J. A. Komenského. Figura odpovídá původnímu návrhu architekta O. Švece, jaký býval od roku 1930 k vidění na témže místě.Foto: reprofoto MÚ Louny

V Lounech bude obnovena socha prezidenta T. G. Masaryka. Slavnost se chystá na příští rok ke sto letům od vzniku Československa. Na obnovu sochy přispívají i sami obyvatelé či návštěvníci města ve veřejné sbírce. Od dubna, kdy byla sbírka vyhlášena, do ní lidé zatím poskytli 32 tisíc korun.

"To však není konečná částka. Sbírka stále probíhá, potrvá až do konce roku. Evidujeme řadu příslibů od firem, podnikatelů i jiných dárců, že se do sbírky na obnovu sochy určitě zapojí. Město má od těchto dárců přislíbeno dalších několik desítek tisíc korun," upřesnila Romana Krameriusová z Městského úřadu Louny, která dohlíží na uvedenou sbírku.

Sbírka byla vyhlášena letos 1. dubna. Každý, kdo chce přispět, může využít jeden ze dvou způsobů: poslat zvolenou částku na speciální účet, který radnice pro sbírku zřídila, anebo vhodit peníze v hotovosti do pokladničky, která je k dispozici v prostorách městského turistického informačního centra na náměstí.

„Lidé mají o sbírku zájem. Přispívají každý podle svých možností, chodí se ptát na radnici i do informačního centra. Myslím si, že ke konci roku, jak se bude blížit sváteční atmosféra, zájem přispět ještě poroste,“ domnívá se Krameriusová.

Zajímavostí je, že každý dárce, který přispěje částkou 100 korun nebo vyšší, získá od města v případě svého souhlasu se sdělením jména pamětní list.

Socha prezidenta T. G. Masaryka podle původního návrhu akademického sochaře Otakara Švece mezitím vzniká ve východočeských Hořicích v areálu Střední průmyslové školy kamenické a sochařské. Příští rok bude umístěna v Lounech na prostranství před ZŠ J. A. Komenského. Bronzová socha bude vysoká 230 cm a bude stát na kamenném podstavci. Na své původní místo se vrátí po více než 70 letech.

Socha prvního československého prezidenta před stejnou školní budovou přitom už jednou stála; odhalena byla 1. června 1930. Později ji však odstranili Němci – bylo to v počáteční fázi okupace a těsně před zahájením 2. světové války. "Město od loňského roku usiluje o obnovení a návrat sochy na původní místo. Vytvoření nové sochy by mělo stát zhruba 970 tisíc korun," upřesnil starosta Loun Radovan Šabata. Záměr už loni schválilo zastupitelstvo.

Socha by podle plánů radnice měla být slavnostně odhalena příští rok, v říjnu 2018, k oslavě 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Samotný prezident Masaryk v historii město Louny několikrát navštívil. Jeho jméno nesou například i Masarykovy sady, což je rozlehlý park u Ohře, v jehož prostorách je i známé výstaviště. Tam dodnes probíhají oblíbené výstavy – a jednu z nich navštívil „prezident osvoboditel“ ve 30. letech minulého století.