V Líšťanech plánují zřídit sběrný dvůr

Líšťany - O pomoc s financováním chce obec žádat v dotačním programu.

Obyvatelé Líšťan na Lounsku by mohli mít už příští rok k dispozici sběrný dvůr. Vedení obce v minulých dnech schválilo podání žádosti o dotaci z evropského Operačního programu životní prostředí na jeho zřízení. Podle projektové dokumentace se počítá s celkovými náklady asi 4,5 milionu korun.

„Máme pro sběrný dvůr vytipovaný objekt, který by se musel částečně zrekonstruovat. Je příhodně hned vedle obecního úřadu. Otevřen by mohl být každý všední den a třeba jednu sobotu v měsíci," plánuje Miroslav Protiva, starosta Líšťan. Podle jeho slov by se tímto způsobem mělo řešit i shromažďování bioodpadu.