Logit podpoří i neformální iniciativy z Podbořanska

Podbořany - Peníze mohou podpořit třeba volnočasové aktivity dětí, obnovu kulturních tradic nebo různé akce pro omladinu.

Rodinný den ve společnosti Logit v PodbořanechFoto: Deník/Petr Kinšt

Dobročinný fond podbořanské společnosti Logit spolu s Ústeckou komunitní nadací se chystají letos podruhé rozdělovat finanční prostředky. O peníze mohou požádat nově i neformální iniciativy. Koho společnost podpoří, rozhodnou i její zaměstnanci.

„O příspěvek na podporu rozvoje mikroregionu Podbořansko, jako například volnočasové aktivity dětí, obnova místních kulturních tradic či pořádání nekomerčních kulturních akcí anebo péče o drobné kulturní památky, se mohou jako obvykle ucházet neziskové organizace včetně škol a školek, ale nově i neformální iniciativy, které čítají minimálně tři aktivní členy," sdělila Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace.

Lze žádat o příspěvek až do výše 20 tisíc korun. Žádosti musí být doručeny do sídla nadace nejpozději do úterý 18. dubna.

Na výběru nejlepších projektů se budou podílet ve druhém kole i samotní zaměstnanci společnosti Logit. Ta u Podbořan působí od roku 1999, zabývá se zpracováním kobercové příze.