Odboráři v Ústeckém kraji hrozí stávkou kvůli mzdám řidičů autobusů

Ústí nad Labem, okres Louny - Na růstu platů od ledna 2017 se dohodla vláda s odbory loni na podzim, není ale jasné, kdo by to měl zaplatit.

Autobusy - ilustrační snímekFoto: Deník

Někteří odboráři v Ústeckém kraji dnes, v úterý 3. ledna, v otevřeném dopise pohrozili stávkou, pokud se řidiči linkových autobusů nedočkají zvýšení mezd. Na růstu platů od ledna 2017 se dohodla vláda s odbory loni na podzim. Krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM) řekl ČTK, že samospráva chce situaci řešit a oslovila kvůli tomu i vládu. Odboráři dopis adresovali hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi (KSČM) a krajským zastupitelům, na vědomí ho dávají i několika členům vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Mzdy mají stoupnout na 98 korun za hodinu

Mzdy mají šoférům stoupnout nejméně na 98,10 koruny za hodinu. Stoupne i příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami, zaveden by měl být příplatek za náročné pracovní prostředí. Pro Ústecký kraj by to znamenalo 75 milionů korun ročně navíc. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) přislíbil pomoc s financováním zvýšených nákladů na dopravu.

Odbory: Neslevíme ani korunu

"My, odboráři očekáváme od našich zaměstnavatelů, že budou do posledního haléře plnit nařízení vlády, a neslevíme jim ani korunu. Přesto jsme nuceni se ptát, jak dlouho to naši zaměstnavatelé vydrží, než je takto brutálně zvýšené náklady položí a my přijdeme o práci?! Díky této nejasné situaci nejsme ani schopni s našimi zaměstnavateli uzavírat kolektivní smlouvy, neboť oni netuší, jak dlouho vůbec vydrží vyplácet mzdy svým řidičům," píše se v dopise. Jsou pod ním uvedena čtyři jména za čtyři odborové organizace dopravců na severu Čech.

Dopravci samotní podle Komínka Ústecký kraj neoslovili. "Tohle je výzva odborářů," podotkl radní. Odboráři uvádějí, že jsou připraveni se sejít a najít společné řešení, ale také stávkovat. "Je nám naprosto jedno, proti komu budeme stávkovat a od koho budeme požadovat naše oprávněné peníze, ať je to zaměstnavatel, nebo politická reprezentace Ústeckého kraje," uvedli v dopise odboráři.

Ústecký kraj podepsal s dopravci v roce 2015 smlouvy na dalších deset let. Kraj i zástupci měst chtějí podle Komínka řešit zvyšování mezd také u řidičů autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy, aby zvýšení mezd pouze u jedné části této profese nebylo diskriminační. Platy zvyšuje od ledna dopravní podnik v Ústí nad Labem nebo v Děčíně, naopak s růstem mezd nepočítá Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.