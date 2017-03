Mezi Mostem a Louny nepojedou od pondělí vlaky

Lounsko – Cestující budou vozit autobusy přes den mezi Mostem a Břvany až do čtvrtka 9. března.

Vlaková výluka, ilustrační foto.Foto: Lucie Janečková

Na trati Most – Louny se od pondělí 6. března chystá výluka. Správa železniční dopravní cesty uzavře v úseku Obrnice, Bečov a Břvany kolej do čtvrtka 9. března. A to vždy v době od 8 do 13 hodin.

Trať bude z důvodu výluky pro všechny osobní vlaky na lince Most – Louny – Rakovník zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí České dráhy své spoje v úseku Most – Břvany a zpět ve zmíněném čase autobusovou dopravou.

Informovala o tom Valerie Votočková z Českých drah.