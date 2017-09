Louny zpoplatní další parkoviště. To u polikliniky

Louny /ANKETA/ - Radnice chce, aby se před úřadem a poliklinikou střídala auta těch, kdo skutečně potřebují něco vyřídit. Zatím místa jen zabírají dojíždějící do práce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Václav Malý z Loun si přijel na lounský městský úřad pro nový řidičský průkaz. Vyzvednutí nového dokladu bylo otázkou několika minut, zaparkovat auto před budovou úřadu v ulici Pod Nemocnicí mu trvalo podstatně déle. Tamní parkoviště jsou totiž pravidelně obsazená už od rána.. Kdo si přijede během dne něco vyřídit na úřady, má jen málokdy štěstí na volné místo.

Ještě letos na podzim by se to mělo změnit. Město Louny plánuje, že tamní parkoviště osadí závorou a zpoplatní. „Důvod je zřejmý. Chceme, aby se auta na parkovišti střídala, ne aby tam řidiči stáli v kuse celý den. Dnes je parkoviště od sedmi hodin ráno plné. Chceme, aby více sloužilo lidem, kteří si tam přijedou něco vyřídit na úřad během dne,“ vysvětlil starosta Loun Radovan Šabata.

V místě kromě části městského úřadu sídlí také Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad a Katastrální úřad. „První dvě hodiny parkování budou zdarma, třetí hodinu řidič zaplatí deset korun, další hodiny pak po dvacetikoruně,“ přiblížil starosta.

K podobnému opatření lounská radnice v minulých letech přistoupila také na centrálním Mírovém náměstí, kde je radnice, a na parkovišti na křižovatce Komenského náměstí s ulicí Osvoboditelů.

Také na parkovišti v ulici Pod Nemocnicí bude závora a platební terminál. „V provozu by vše mělo být v listopadu, celkové náklady pro město budou zhruba sedm set tisíc korun,“ vysvětlil Šabata.

„Uvidíme, zda se to osvědčí. Snad ano. Na náměstí v centru Loun to funguje, tam najdu místo k zaparkování vždy. Těch pár korun za parkování mi nevadí dát,“ okomentoval novinku Václav Malý.

Podobně k přeplněným parkovištím u úřadů přistoupili před lety také v Žatci. Jen s tím rozdílem, že tam nemají závory, ale parkovací automaty. Na zodpovědnost řidičů pak dohlížejí strážníci městské policie. Parkovacích automatů je po Žatci umístěno šest, například rovněž u budovy městského úřadu v ulici Obránců míru, před poštou, u nemocnice nebo na Smetanově náměstí, kde sídlí Finanční úřad a Katastrální úřad.

První parkovací automat v Žatci zavedli v roce 2009. Žatecká radnice umístila automaty na ta parkoviště, která by měli řidiči využívat spíše krátkodobě. Například při návštěvách lékaře, pošty nebo úřadu. Přes víkendy a v noci je parkování na nich bezplatné. Při odečtení nákladů na pořízení a provoz parkovací automaty přinesly v posledních letech do rozpočtu města několik milionů korun. „Hlavním smyslem zřízení automatů ale bylo, aby se na parkovištích auta častěji střídala. Aby tam řidiči neparkovali v kuse od rána do odpoledne,“ vysvětlil Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy žatecké radnice.