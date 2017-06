V Lounech opravují památník s neznámým vojínem

Louny - Pomník, chráněný jako kulturní památka, vznikl v 80. letech minulého století. Pravidelně u něj probíhají některé pietní akty.

Památník obětem druhé světové války a boje proti fašismu na Suzdalském náměstí v Lounech, jehož součástí je i socha neznámého vojína sovětské armády, prochází v současné době rekonstrukcí. Obnovy se ujala akademická sochařka a restaurátorka Markéta Kynclová. Tato žena v Lounech před časem odborně opravila také sochu stavitele Benedikta Rejta.

"Pomník obětem bojů proti fašismu na Suzdalském náměstí je chráněná kulturní památka. Je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a tvoří součást městské památkové zóny v Lounech," připomněla Kamila Jarolímková z Městského úřadu Louny. Ústředním motivem pomníku je bronzová plastika vojáka stojící na žulovém podstavci. Součástí je i sokl a tři zděné prvky z opuky. Dílo vzniklo v 80. letech minulého století.

Restaurátorské práce na pomníku poblíž jedné z nejrušnějších křižovatek v Lounech potrvají do konce listopadu letošního roku. Celkové náklady by měly činit 144 tisíc korun. Město Louny chce požádat o dotační příspěvek ze státního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace by mohla činit až 117 tisíc korun, ale o jejím poskytnutí ještě nebylo rozhodnuto.

U památníku pravidelně probíhají různé pietní akty s uctěním památky hrdinů a obětí války, například při květnovém výročí konce 2. světové války a dalších příležitostech.