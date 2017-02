Dočká se Lubenec obchvatu? Stavba má začít na podzim

Lubenec – Na obchvat čeká obec na Podbořansku desítky let. Dočká se konečně? Hustá doprava obec velmi zatěžuje, uleví se i řidičům při cestách do Prahy. Stavba další části dálnice D6 je nyní opět blíž, projekt už získal důležitý dokument.

Mapka ukazuje, kudy povede silniční obchvat Lubence. Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavba dálnice kolem Lubence je opět blíž, už brzy by se měl další úsek D6 na Podbořansku začít rýsovat. Ministerstvo životního prostředí vydalo důležitý dokument – tzv. závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí. To stanovuje, za jakých podmínek se může čtyřkilometrový obchvat kolem městečka, jenž bude součástí dálnice D6 Praha – Karlovy Vary, stavět.

„Pokud vše půjde, tak jak má, mohlo by se začít stavět letos na podzim," sdělila Deníku Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Možná už v srpnu.

Stavět se má tři roky

V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která obchvat postaví. ŘSD zároveň dokončuje výkupy pozemků i přípravu stavebního povolení. Pokud se opravdu začne stavět letos na podzim, mohli by se řidiči po severním obchvatu Lubence svézt v roce 2020, podle plánů v dubnu. Stavět se má tři roky.

Na obchvat čekají lidé v Lubenci už desítky let. Má nejen odvést velmi hustou dopravu na trace Praha – Karlovy Vary z obce, kde řidiči často jezdí velmi rychle, ulevit má také řidičům z Podbořanska a Žatecka při cestách do Prahy. Politici v minulých letech slibovali dostavbu této části D6 už mnohokrát, stavět se ale dosud nezačalo. Bylo už i několik „závazných termínů", například v roce 2012, pak 2016. Někdy nebyly peníze, jindy hotové „papíry". Nyní se snad už konečně lidé v Lubenci dočkají. Většina administrativy už je hotová, peníze jsou, snad na podzim by se mělo začít stavět.

Místní: Uvěříme, až uvidíme

„Příprava stavby běží, ale po tolika letech slibů, uvěříme, až se začne skutečně stavět. Ale už se v tom udělalo tolik, že se snad opravdu začne. Pro Lubenec to bude velká úleva, provoz na silnici je enormní a nebezpečný. Budeme jenom rádi, až bude obchvat hotový," sdělil Jiří Chaloupecký, starosta Lubence.

„Je to hodně nebezpečná silnice. Slibují nám to už desítky let. Řidiči vůbec nezpomalují a řítí se tudy, jakoby nic. Musí se s tím něco dělat," myslí si také Hana Beránková.

Obchvaty Řevničova a Krušovic

V podobné fázi příprav jsou i další dva úseky na dálnici D6. Obchvaty Řevničova a Krušovic a navazující úsek Řevničov – Nové Strašecí. Tyto úseky prodlouží současnou dálnici ve středních Čechách o přibližně deset kilometrů a zrychlí cestu z Podbořanska a Žatecka do Prahy.

Připomeňte si: Stavba dálnice je blíž, vláda schválila vypsání výběrových řízení

Právě na silnici Praha – Karlovy Vary se často dějí nejtragičtější nehody v okrese Louny. Hustota dopravy na této rychlostní komunikaci už totiž dlouho výrazně převyšuje čísla, na které byla stavěna. Předjíždějí je tam složité, řidiči riskují a silnici lemuje mnoho křížků. Často dochází ke karambolům s více mrtvými. „Je přetížená. Zabránit tragédiím by jednoznačně pomohla dostavba. Čtyři pruhy, mimoúrovňová křížení, svodidla. Jedině to zabrání čelním střetům a fatálním následkům," říká Jiří Král, šéf dopravních policistů v okrese Louny.

A proč došlo k poslednímu zdržení? Resort dopravy musí kvůli starým posudkům, které Evropská unie přestala uznávat, zopakovat proces posuzování dopadů staveb u více než stovky rozpracovaných stavebních projektů. Pro devět prioritních staveb ale vláda v Bruselu vyjednala možnost neopakovat celý proces, ale uskutečnit jen zjednodušené řízení. Jsou mezi nimi zmíněné úseky na dálnici D6.

Stavba za 1,5 miliardy korun

Problém s posudky vlivu na životní prostředí mají stavby, které mají tento proces uskutečněný ještě podle starého zákona z roku 1992. To se týká i některých úseků na druhé dálnici v okrese Louny – D7 mezi Prahou a Chomutovem.

Téměř pětikilometrový čtyřproudový obchvat Lubence má stát 1,5 miliardy korun. Nyní je čtyřproudová dálnice D6 mezi Prahou a Novým Strašecím na Rakovnicku, mezi Chebem a Karlovými Vary a pak je krátký úsek Lubenec – Bošov na Podbořansku. Zbývá dostavět 11 úseků v celkové délce zhruba 80 kilometrů.

Psali jsme: Novou silnici na Podbořansku otevřel premiér Sobotka

V letech 2020 až 2025 mají následovat obchvaty Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku. Kdy se budou stavět další úseky, je nejasné. ŘSD to v současné době odhaduje až na léta kolem roku 2030.