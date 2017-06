Stát už vykoupil všechny pozemky, stavba dálničního obchvatu u Lubence se blíží

Lubenec – "Řidiči tu vůbec nezpomalují," zlobí se obyvatelka městečka. Ona i její sousedé doufají, že úleva od dopravy konečně přijde.

Mapa ukazuje, kudy povede obchvat Lubence na dálnici D6Foto: ŘSD

Stát v minulých dnech dokončil výkup posledních pozemků, které jsou potřeba pro stavbu dálničního obchvatu Lubence na Podbořansku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může požádat o chybějící stavební povolení.

V současné době zároveň probíhá výběrové řízení na firmu, která práce provede. Přihlásilo se do něj 13 zájemců. Vítěz tendru má být znám v srpnu, po vydání stavebního povolení by se mohlo začít stavět. „Pokud vše půjde bez větších komplikací, mohlo by se začít stavět letos na podzim," sdělila Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

U Lubence už letos proběhly přípravné práce, v trase budoucí dálnice se například vykácela zeleň.

Severní obchvat Lubence v délce čtyř kilometrů bude součástí dálnice D6 Praha – Karlovy Vary. S jeho uvedením do provozu se počítá na jaře roku 2020. Napojí se na čtyřkilometrový úsek dálnice Lubenec – Bošov, který řidičům slouží od roku 2015.

Na obchvat se čeká roky

Na výstavbu obchvatu čekají obyvatelé městečka s patnácti sty obyvateli dlouhé roky. Podle aktuálně zveřejněných výsledků sčítání dopravy z loňského roku Lubencem po silnici Praha – Karlovy Vary denně projede devět tisíc aut. „Příprava stavby běží, ale po tolika letech slibů uvěříme, až se začne skutečně stavět. Ale už se v tom udělalo tolik, že se snad opravdu začne. Pro Lubenec to bude velká úleva, provoz na silnici je enormní a nebezpečný. Budeme jenom rádi, až bude obchvat hotový," sdělil Jiří Chaloupecký, starosta Lubence.

„Je to hodně nebezpečná silnice. Slibují nám obchvat už desítky let. Řidiči vůbec nezpomalují a řítí se tudy, jakoby nic. Musí se s tím něco dělat," říká Hana Beránková z Lubence.

Výjimka Evropské komise

Obchvat Lubence je jednou z desítky dálničních staveb v ČR, které získaly výjimky u Evropské komise a nemusí se u nich opakovat proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. V rámci dálnice D6 Praha – Karlovy Vary jde ještě o dva úseky ve středních Čechách, které současnou dálnici u Nového Strašecí a Řevničova prodlouží o deset kilometrů. I v jejich případě by ŘSD chtělo začít stavět už letos.

Kdy bude hotová celá dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary není jasné. Podle současných prognóz by to mohlo být mezi lety 2025 až 2030.