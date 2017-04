V krajině u Lubence byl obnoven pěkný pomníček

Podbořansko /FOTO, VIDEO/ - Malá stavba vznikla jako poděkování předkům. Právě letos existuje sto let.

Pomníček, který před sto lety vytvořil Vladimír Lažanský, příslušník šlechtického rodu, byl obnoven v pěkné krajině v okolí Lubence v nejjižnější části Ústeckého kraje a na začátku dubna byl slavnostně „odhalen“. Obnova proběhla díky úsilí Spolku pro obnovu zašlé krásy Struhaře, jejž založili manželé Čechurovi, kteří v osadě Struhaře žijí a věnují se obnově obce, krajiny i kulturních památek. Na obnovu pomníčku a vytvoření odpočinkového místa u něj přispěla Nadace Via a Plzeňský Prazdroj v rámci projektu Zastavme se a zapusťme kořeny. Hlavní myšlenkou je vzbudit v lidech lásku a vztah k místu, kde vyrůstají, a obnova krajiny českého venkova.

„Od doby, kdy nechal Vladimír Lažanský vytesat na pomníček poděkování svým předkům, právě letos uplynulo kulatých 100 let. Jsme rádi, že jste tyto symbolické narozeniny oslavili s námi. Pro nás je nesmírně důležité zachovat střípky historie, i tuto krásnou krajinu, aby si lidé, kteří sem zavítají, mohli kde odpočinout, poznávat místa, která tu byla před lety, aby to nemizelo, pomníčky, křížky, studánky, aby to tu zůstalo i pro naše děti a vnuky“ uvedli mladí manželé Petr a Eva Čechurovi.

Slavnosti u pomníčku se zúčastnily také děti z některých škol v Lubenci a Podbořanech, dále také starosta Lubence, zástupci Nadace Via a další hosté. Zajímavé bylo vystoupení Zdenky Lněníčkové z Nepomyšle, kterou manželé pozvali na otevření a která se všemi přítomnými žáky i dospělými tvořila na velkém plátně strom života. Každý mohl na místě napsat svůj krátký vzkaz o tom, co pro něj znamená zdejší kraj, co by tu chtěl zachovat, a naopak co by zdejší krajina mohla dát světu. Pivo, chmel, jablka, klid, krása, ticho, potoky, studánky, stromy, lesy, laskavost….. to byla nejčastější napsaná slova. Autorka Alena Dukátová