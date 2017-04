Marie Benešová už nebude kandidovat, odchází z politiky

Louny – Bývalou nejvyšší státní zástupkyni naposledy nominovala organizace ČSSD z lounského regionu.

Marie BenešováFoto: DENÍK/Ivan Babej

V podzimních parlamentních volbách už nechce v barvách ČSSD kandidovat Marie Benešová. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně, později ministryně a nyní poslankyně za sociální demokracii nominovaná lounským regionem, to oznámila médiím.

Benešové, která také v oblasti justice radí prezidentovi Zemanovi a je jeho příznivkyní, podle jejích slov vadí, že ve straně údajně vše funguje jen podle nařízení nejužšího vedení v čele s premiérem Sobotkou, kritické názory nejdou podle ní vůbec přijímány. „Jsem pro předsedu Bohuslava Sobotku naprosté nechtěňátko. Nehlasuji totiž tak, jak on by si přál,“ řekla v rozhovoru pro Lidové noviny. Vedení strany to odmítá.

Stěžovala si také na prostředí v krajské ČSSD, jmenovala například lounského advokáta Jana Růžka, se kterým má ostré spory. Benešová chce prý úplně odejít z politiky a věnovat se advokacii. Ve volbách v roce 2013 získala mnoho preferenčních hlasů a „přeskočila“ několik kolegů. Kritici jí vyčítají, že se v lounském regionu objevovala velmi sporadicky.