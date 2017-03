MDŽ: Ženy v regionu mají svá přání, ale i starosti

Severní Čechy /ANKETA/ - Muži dnes budou přát svým manželkám, maminkám a kolegyním „hodně štěstí a zdraví" k Mezinárodnímu dni žen (MDŽ). Za kulisou sentimentu se skrývá každodenní kolotoč ženských vzestupů i pádů.

Posmrkaný kapesník, roztrhaná košile, krabička od cigaret. Co jiní vyhodí, ona sebere. Devětapadesátiletá Emila z Mostu se živí jako pouliční uklízečka. Kdyby neměla oranžovou vestu, v šedi města si jí nevšimnete. Splývá se spadaným listím. Patří k neviditelným ženám, které zůstávají samy kdesi vzadu, daleko od úspěchu i naděje na lepší život. Smířená vrásčitá tvář bez make-upu. „Co mi jako ženě chybí? Peníze a dobré vztahy mezi lidmi," svěřuje se. Bere zhruba osm a půl tisíce čistého. Většinu pohltí nájem. Její druh nemá trvalou práci, takže domácnost táhne ona. I když se obává stáří, je na tom ještě dobře.

Boj o přežití

Sociální pracovníci nedávno popsali případ invalidní důchodkyně z Mostu, která si před několika lety půjčila od lichváře pět tisíc korun. „Do současnosti každý měsíc, přímo u přepážky na poště, vyplácí mosteckým lichvářům ze svého důchodu 11 500 korun," uvádí úřední zpráva, která popisuje závažné sociálně patologické jevy ve městě.

Přestože chudoba není ryze ženský problém, pro řadu rodin, které ženy řídí, je zadluženost likvidační. Dluhy jsou přitom v rodinách spojovány i s narozením dětí. A na Mostecku jsou v exekuci tisíce žen.

Ženy si zaslouží uznání a lásku

Naštěstí se mnoha ženám v životě také daří. Vydělávají dost peněz, podnikají, vedou týmy a pomáhají druhým. Některé obsadily i nejvyšší posty, které dříve patřily jen mužskému pohlaví. Když starostka Litvínova Kamila Bláhová přemýšlí o tom, co jí jako ženě chybí nebo co by si přála, dochází k závěru, že vlastně ani nic zvláštního. „Snad jen to, abych mohla být víc se svou rodinou a více odpočívat. To je ale spíš spojeno s funkcí starostky," říká žena, které odpovídá za chod města s pětadvaceti tisíci obyvateli.

Všem ženám k dnešnímu svátku přeje, aby měly stejné štěstí jako ona, kolem sebe milující rodinu, přátele i kolegy. „Přeji jim též, aby byly zdravé a silné a aby se jim od svého okolí vždy dostávalo mnoho pochopení a podpory," dodává starostka.

Co si ženy přejí k MDŽ?

„Mě potěší i jen přání nebo nějaká maličkost. Nejsou potřeba velké dary, hlavní je ten pocit, že si muži vzpomenou a ocení ženy," dodává Pavlína Dlouhá ze Žatce.

Petra Holá z Měcholup si k MDŽ přeje, aby ženy zpomalily životní tempo, nechaly se rozmazlovat svým okolím a dopřály si chvilku pro sebe. „Neměly by zapomínat, že jsou nejen matky, dcery, přítelkyně či manželky, ale v první řadě krásné a silné bytosti, které si zaslouží lásku a uznání druhých," upozorňuje Petra.

Mladým mužům chybí disciplína

Sedmačtyřicetiletá Lenka z Mostu říká, že muži jsou vcelku normální, ale u těch mladších jí chybí důslednost, disciplína a odpovědnost. „Své povinnosti odkládají. Není to jen výchovou, ale i tím, že dnes mají tolik možností, které jsou pro nevyzrálé jedince až zničující," tvrdí Lenka.

Přestože MDŽ už moc neuznává, ráda vzpomíná na oslavy před rokem 1989. Podle ní se ženy na severu Čech nemají hůř než jinde v ČR, záleží na charakteru a schopnostech každé z nich, jak dokáží čelit nepřízni osudu, třeba nezaměstnanosti. „Za války bylo hůř a ženy to prostě musely zvládnout," dodává. Vadí jí, že některé dnešní ženy zneužívají pomoci a zůstávají na dávkách. „Pracovat se musí, ale faktem je, že najít dobře placenou práci, je těžké," připouští.

Co si ženy přejí?

Tereza Kostelníková

Přála bych si uklizenější chodníky v Klášterci.

Petra Smetková Vejvodová

Moc by mě potěšilo, kdyby mě někdo z mých blízkých celý den hýčkal.

Pavla Lišková

Tenhle víkend mě docela navnadil na zahrádku, už se moc těším. Takže v tuhle chvíli bych byla opravdu šťastná, kdybych zjistila, že po několika letech marných pokusů mi přes zimu neuhynul rozmarýn. To se mi nedaří už asi čtyři roky.

Petra Šafaříková

V té všeobecné rovině toužím po tom, aby volební právo bylo udíleno na základě prokázání, že volič má vzdělání, nebo všeobecný rozhled a kladný přínos pro společnost. A chtěla bych rozhodovat o ohodnocení státních úředníků na základě jejich pracovního výkonu, protože jsou placeni z mých peněz, ergo jsem jejich zaměstnavatel. Ale jinak si myslím, že jsem vcelku spokojená s tím, co mám.

Andrea Cepková

Momentálně toužím po úspěšném ukončení školy a nalezení dobré práce, která mě bude bavit a zároveň bude dobře finančně ohodnocená.

Barbora Buchtelová

Po mé včerejší zkušenosti, bych určitě chtěla Harleye. Nečekala jsem, že se na tom bude tak úžasně sedět.

Monika Duong

Já bych si přála duševní svobodu, rovnost ve společnosti a lidské porozumění.

Respondentky jsou z Chomutovska.

Co dále od žen zjistili redaktoři Deníku…• Přeji si žít klidný život na standardní úrovni. Zaopatřit rodinu i dítě, aby mohlo uplatnit vzdělání. Přála bych si relativně politický mír a žít si v ČR šťastně a spokojeně.

• Přála bych si sehnat práci v oboru, ve které bych se mohla realizovat.

• Nejvíce bych chtěla zastavit týrání zvířat.

• Jako matka bych si přála, abychom zůstali jako rodina společně do konce života, aby měl syn oba rodiče, což se dneska už moc nevidí. Dále aby syn měl vše a nestrádal.

Co ženy v regionu trápí:• Mám problém sehnat práci v oboru. Pracovních míst je hodně, ale jsou nedostatečně ohodnocena nebo ve větší vzdálenosti od bydliště.

• Nejvíce mě trápí dostupnost drog na Mostecku.

• Trápí mě bezohlední řidiči. Jako řidičku i jako maminku s kočárem mě trápí i stav ovzduší. Hodně se také zabývám myšlenkou, jak to bude dál v ČR s pracovní nabídkou.

• Štve mě, že ženy stále mají menší platy než muži, i když už to není pravidlem, tak se s tím stále setkáváme.