Město chystá rekonstrukci knihovny na druhý pokus, ten první zhatily jiřičky

Žatec – Velký díl nákladů na stavební část oprav historického domu zaplatí evropská dotace.

Historický Dům U Zlaté Růže v Žatci. V patře je městská knihovna.Foto: Deník/Libor Želinský

Rekonstrukce historické budovy na centrálním náměstí v Žatci, kde sídlí městská knihovna, se přiblížila. Město vypsalo výběrové řízení na společnost, která práce provede. Pokud řízení proběhne bez problémů, s pracemi se začne na podzim. Hotovo má být v příštím roce.

Přitom práce na knihovně už měly v tuto dobu probíhat. Jejich začátek ale narušili ptáci – jiřičky. Výběrové řízení na rekonstrukci knihovny už město totiž jednou vypsalo, muselo ho ale zrušit. A to kvůli tomu, že na památkové budově sídlily jiřičky. Tito ptáci jsou v ČR chráněni a zákon zakazuje odstraňovat jejich hnízda a rušit je stavebními pracemi v době hnízdění.

„Hnízd na knihovně bylo kolem čtyřiceti. Zahájení prací tedy muselo město odložit na podzim,“ připomněla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

„Výběrové řízení jsme museli zrušit, protože došlo k zásadní změně v zadávacích podmínkách. A to tím, že se změnil termín realizace,“ sdělila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice.

Nové výběrové řízení

Radnice tedy vyhlásila výběrové řízení na firmu, která provede stavební část rekonstrukce, nyní znovu. Následovat budou v této souvislosti ještě dvě výběrová řízení. A to na firmy, které dodají vnitřní a elektronické vybavení.

Celkové náklady podle projektu dosáhnou 13 milionů korun, skutečné ukáží až právě výsledky výběrových řízení. Pro stavební část rekonstrukce je jediným kritériem pro výběr firmy právě cena. Podstatnou část nákladů uhradí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou se městu podařilo získat.

Budovu městské knihovny čeká kompletní rekonstrukce. „V plánu je celková rekonstrukce střechy, obnova fasády budovy včetně zadního traktu a výměna části oken,“ sdělila Radka Filková, ředitelka knihovny.

Pracovat se bude i uvnitř budovy, kde je v plánu rekonstrukce elektroinstalace, místnosti dostanou také nové omítky a podlahové krytiny.

Součástí rekonstrukce bude i výměna vnitřního vybavení. „Chystá se také rekonstrukce dvorku knihovny a prostoru na hradbách, kde chceme zřídit posezení pro veřejnost a plánujeme tam pořádání různých akcí,“ dodala ředitelka.

Během prací se městská knihovna na několik měsíců přestěhuje, a to do budovy naproti na náměstí, kde sídlí městský archiv. Stěhovat se bude více než sto tisíc knih, časopisů, hudebních nosičů, map a dalších dokumentů. Část se jich přesune do provizorního sídla knihovny, část poputuje přechodně do skladu.