Město hledá firmy na rekonstrukce tělocvičny a budovy knihovny

Žatec - S financováním oprav historického Domu U Zlaté Růže pomůže dotace. Ceny vzejdou z výběrových řízení.

Historický Dům U Zlaté Růže v Žatci. V patře je městská knihovna.Foto: Deník/Libor Želinský

Radnice v Žatci vypsala výběrová řízení na firmy, které zrealizují dvě její velké investice. Jedná se o rekonstrukci tělocvičny v základní škole náměstí 28. října a budovy městské knihovny na náměstí Svobody. Náklady na obě investice se odhadují na 15 milionů korun, přesnější částku přinese právě výsledek výběrového řízení.

Obě rekonstrukce by měly být zahájeny letos. Zatímco u tělocvičny ji celou uhradí ze svého město, rekonstrukci budovy knihovny z velké části zaplatí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Knihovna se během prací, které by měly probíhat až do příštího roku, přesune do budovy č.p. 123, která se nachází v průchodu vedle chmelničky.

