Mezi Louny a Postoloprty budou probíhat výluky

Louny, Postoloprty – Vlaky nepojedou od Března až do poloviny října. Nahradí je autobusy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Na trati mezi Postoloprty a Louny budou v nejbližších dnech probíhat výluky železniční dopravy kvůli plánovaným opravám. V úseku Březno – Postoloprty – bude uzavřena trať od 21. září do 16. října, a to vždy od 7.20 do 16.30 hodin.

Od 11. do 13. října se k tomu přidá ještě také uzavírka v úseku Březno – Louny předměstí.

Všechny vlakové spoje budou v dané době nahrazeny autobusovou dopravou, která bude odpovídat jízdnímu řádu vlaků.