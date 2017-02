Věřte v pravdu a bojujte za ni, říkal studentům Michal Horáček

Louny - Básník, textař, novinář, producent, sázkař, podnikatel, nově i kandidát na prezidenta, besedoval s mladými lidmi v Lounech.

Michal Horáček, muž mnoha profesí, nadání a zájmů, zavítal ve středu 1. února do Loun. Tentokrát přijel ve své nejnovější roli - kandidát na prezidenta České republiky. Celodenní program ve městě zahájil dopoledne besedou se studenty Obchodní akademie a SOŠ gen. F. Fajtla.

Známý autor hudebních textů, novinář, producent, také milovník sportu, dostihů, karet a spoluzakladatel sázkové společnosti Fortuna hned zkraje debaty připomněl mladým lidem, že budoucnost země a zachování demokracie jsou v jejich rukou. „Naše vyhlídky kdysi byly jiné, než jsou teď ty vaše. Byly na život za ostnatým drátem. Vy tohle dnes řešit nemusíte, je to váš život, můžete se svobodně rozhodovat. Je ale potřeba si uvědomit, že to není samozřejmost," řekl studentům v Lounech.

Studenty zajímaly názory

Vyzval je, aby byli aktivní, aby chodili k volbám a ovlivňovali dění. Michal Horáček pohotově odpovídal na celou řadu dotazů - například proč chce být prezidentem, co si myslí o platech učitelů, imigrační vlně nebo o povinné vojenské službě. Před koncem setkání kladl prezidentský kandidát na srdce studentům, aby hledali pravdu, aby nevěřili všemu, co od někoho slyší, aby si uměli udělat vlastní úsudek. „Věřte v pravdu, braňte ji! Je to velice důležité," dodal.

Jeho další program zahrnoval prohlídku města včetně chrámu sv. Mikuláše, návštěvu minipivovaru, také besedu se seniory v knihovně a večer ještě debatu s veřejností při setkání v divadle.