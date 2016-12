Veřejné budovy v Lounech se barví domodra

Louny - Poliklinika, sauna, sportovní hala … Modrá mají být i další sportoviště v Lounech.

Pozoruhodný trend je v poslední době patrný ve městě Louny. Řada veřejných budov se postupně barví domodra. Fasády spolu ladí; zčásti snad náhodou, v případě městských sportovišť jde ale o záměr.

Stejnou bílomodrou fasádu mají sportovní hala v Rybalkově ulici a sauna v ulici Prokopa Holého na opačném konci města. S tou navíc ladí i sousední základní škola, která dostala nový kabát už před pěti lety. Také v kombinaci modré a bílé. „V případě sauny a sportovní haly opravdu nejde o náhodu. Chceme postupně sjednotit městská sportoviště tak, aby bylo příchozím jasné, že přicházejí do zařízení města," uvedl Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun. Provedení navrhoval architekt.

Zbarví se i zimní stadion?

Stejně by mohl za nějakou dobu vypadat i městský zimní stadion. Objekt prošel loni v létě částečnou rekonstrukcí. Dostal novou střechu a částečně také obvodové opláštění. „Do toho kvůli podmínkám dotace nemůžeme po dobu pěti let zasahovat. Nicméně na čelní stěně by to asi šlo," přemýšlí šéf sportovišť.

Přesto ale světle zelenomodrá stěna se vstupem pro veřejnost vypadá, jako by se „něco" dělo. Jsou na ní vidět barevné rozdíly, novější „fleky". „Nedaleko dozrály plané hrušky a děti je po sobě házely. Pak i na fasádu. Bylo to potřeba přemalovat," vysvětlil Radek Příhoda.

Fotbalový stadion čeká modernizace

I další městské sportoviště v podstatě symbolizuje modrá barva. Fotbalový stadion Ladislava Nováka. Hlavní budova s tribunou a i zábradlí kolem hřiště jsou v barvě nebe. Otázkou je, zda se modrobílá fasáda uplatní i tady, třeba jen na malém objektu s pokladnami u vstupu. Radnice totiž chystá modernizaci areálu. Za odhadovaných zhruba 18 milionů korun chce kromě jiného zrekonstruovat právě tribunu a zázemí.

Nejen sportoviště nebo škola, ale také velká budova lounské polikliniky září modrobílou. Ta v uplynulých měsících procházela největší rekonstrukcí od svého vzniku. Nový majitel, skupina Privamed Group, tam kromě dalších investic nechal udělat novou fasádu a vyměnit okna.

„Tyto práce navazují na již provedené opravy uvnitř budovy, kdy jsme kompletně rekonstruovali toalety pro pacienty i zdravotnický personál ambulancí," uvedla už v září pro Deník Eva Milerová, mluvčí společnosti Clinic Louny, jež polikliniku provozuje, a skupiny Privamed Group.

