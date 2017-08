Most přes Ohři u žateckého nádraží uzavře oprava

Žatec - Stavba nese jméno po řeckém komunistovi Nikosi Belojanisovi, který byl před 65 lety popraven.

Most Nikose Belojanise přes řeku Ohři v ŽatciFoto: Deník/Libor Želinský

Na druhou etapu oprav silničního mostu Nikose Belojanise přes řeku Ohři se připravuje město Žatec. První etapa prací na důležité stavbě nedaleko hlavního vlakového nádraží proběhla v minulém roce, letos na podzim se dělníci na most vrátí.

Řidiči se musí připravit na dopravní komplikace. Pro přejezd Ohře budou muset využít jiný ze žateckých mostů. „Předpokládáme, že most bude při opravách nějaký čas pro dopravu úplně uzavřený. Budou se provádět opravy podkladových vrstev včetně izolace To je třeba dělat vše najednou, ne postupně,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský s tím, že silničáři sejmou i dlažbu vozovky, kterou pak po opravách konstrukčních vrstev na most vrátí.

Radnice tento týden vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele prací. „Předpokládaná hodnota zakázky činí 5,1 milionu korun bez DPH,“ sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje města žatecké radnice. Práce by měly začít v říjnu.

Jméno po řeckém komunistovi

Chystá se oprava svršku mostu včetně vozovky, chodníků a zábradlí, v první etapě za více než dva miliony korun se pracovalo na spodku mostu. Doporučení provést udržovací práce na mostě přinesl podrobný průzkumu všech mostů, který si nechalo město před lety provést. Na jeho základě už nechalo město opravit několik menších mostů ve svém vlastnictví.

Most o délce 86 metrů v Rooseveltově ulici, který byl postaven v letech 1937 až 1942, nese jméno po řeckém komunistickém politikovi Nikosi Belojanisovi. Za druhé světové války bojoval v partyzánském hnutí proti německým okupantům, z jejich vězení v roce 1943 uprchl. Později se na straně komunistů angažoval v řecké občanské válce. Ta skončila porážkou levice, ve věku 36 let byl Belojanis tehdejší řeckou vládou 30. března 1952 popraven.

Most je jedním ze tří silničních mostů v Žatci přes řeku Ohři. Ten nejstarší, tzv. železný z let 1895 a 1896, prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2001. Oba zmíněné mosty vlastní město Žatec.

Ten třetí, na silnici Most – Plzeň poblíž jatek, vyrostl v 70. letech 20. století. Vlastní jej stát. Loni na něm Ředitelství silnic a dálnic ČR provedlo rozsáhlou výměnu asfaltového povrchu.