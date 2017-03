Chystá se 10. ročník soutěže o nejlepší dobroty v kraji

Most, Lounsko - Výrobky a výpěstky budou opět soutěžit v několika katagoriích. Loni uspěly ovčí sýr a žervé z Loun.

Okresní agrární komora Most vyhlásila další ročník soutěže Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče. Soutěž je určena všem regionálním výrobcům potravin, zpracovatelům a zemědělcům Ústeckého kraje.

„Cílem je stejně, jako v minulých letech, podpořit poptávku po kvalitních českých regionálních potravinách, přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ," řekla Ludmila Holadová, ředitelka Okresní agrární komory Most s tím, že se jedná o jubilejní 10. ročník.

Podle Holadové může každý výrobce do soutěže přihlásit neomezený počet svých výrobků. Agrární komora přijímá přihlášky do soutěže do 18. dubna.

Nejlepší salám? Z Mostu

Mezi oceněnými v loňském ročníku byl i Michal Ježek, majitel uzenářství z Mostu, který získal ocenění za nejlepší masný výrobek, tepelně opracovaný. Tím byl Krušnohorský salám. „Jsem za to rád. Pro mě ocenění především znamená, že se salám více prodává a v neposlední řadě je více práce," prozradil výrobce uzenin.

Loni se o získání krajské značky ucházelo 254 výrobků od 56 výrobců, což bylo nejvíce z celé ČR. Mezi oceněnými výrobky byly kromě Krušnohorského salámu také Šebestiánské šrůtky, farmářské žervé, které je produktem I.H. Farm Louny, nebo Špaldový řez z Pekařství Oertelt z Mostu.

Stejně jako v minulosti si vítězové v jednotlivých kategoriích převezmou ocenění při zahájení výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Letos to bude v pátek 15. září.

Oceněné výrobky v roce 2016:

Salámy, šunky apod.:

Krušnohorský salám - výrobce Uzenářství Ježek

Párky, špekáčky, atd.:

Šebestiánské šrůtky - výrobce Hajšo Hora Sv. Šebestián

Sladké pečivo:

Špaldový řez - výrobce Pekařská Oertelt Most

Sýry, včetně tvarohu:

Bio tvrdý ovčí sýr (mimořádné ocenění) - výrobce I. H. Farm Louny

Mléčné výrobky (ostatní):

Farmářské žervé - výrobce I. H. Farm Louny

Ovoce a zelenina v čerstvém stavu:

Kolekce cibule - výrobce Michal Ryšavý Račetice