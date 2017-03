OBRAZEM: V mosteckém muzeu začala výstava o letcích ze Žatce

Most - Exponáty se budou v průběhu výstavy obměňovat. Připomenou i to, že některé piloty stála ostraha hranice život.

Oblastní muzeum v Mostě hostí výstavu o letcích 11. stíhacího pluku ze Žatce. Ta byla zahájena slavnostní vernisáží, na níž o expozici promluvil kurátor výstavy Jiří Šlajsna i předseda spolku Letci Žatec, někdejší nejlepší akrobatický pilot slavného MIGu - 29 od letky našich Létajících tygrů Václav Vašek. Šlajsna připomenul, že výstava byla uspořádána k loňskému 65. výročí založení pluku a po prezentaci v Žatci se letos přestěhovala do Mostu.

"Chtěli bychom, aby putovala po Ústeckém kraji a ukázala nejen život letců, ale také připomenula, že letecký provoz a ostraha hranice stála některé piloty život. V neposlední řadě chce také poukázat na to, co se s dnes již neexistujícím letištěm stalo. Bohužel, jako jedinému v republice. Hlavně mladí by ji měli vidět, aby se dozvěděli, co bylo nedílnou součástí našeho regionu," řekl Václav Vašek, který na vernisáž dorazil s tváří ozdobenou plnovousem.

Výstava, která je umístěna na dvou podlažích mosteckého muzea, potrvá do 27. srpna. "V průběhu se budou její části obměňovat, takže návštěvníci budou moci zhlédnout množství zajímavých doplňujících exponátů z Vojenského historického ústavu v Praze," uzavřel Jiří Šlajsna.