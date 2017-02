Freestyle motokrosař Pilát sportoval s dětmi z Ročova

Ročov - Za dětmi na Lounsko přijeli i další známí sportovci. Žáci si vyzkoušeli spoustu věcí.

Neodolal a spustil spoušť na svém fotoaparátu. Petr Pilát si vyfotil jednoho z chlapců ze základní školy v Ročově. „Byl snad ze třetí nebo ze čtvrté třídy, ale brilantně zvládal kliky na jedné ruce," vysvětloval elitní český freestyle motokrosař. „Asi bych taky nějaký dal, ale ne tolik. Klobouk dolů, nechtěl bych s ním závodit." ZŠ Ročov získala trénink s Pilátem jako odměnu za svou aktivitu v projektu Sazka Olympijský víceboj.

Dopolední sportování si pochvalovali úplně všichni. „Byl to skvělý den, i když byl na škole menší počet dětí. Tím to ale bylo zajímavější. Děti byly namotivované, chtěly cvičit a poslouchaly zážitky z mého sportu," líčil Pilát.

Sportování a beseda

Žáci z ročovské základky byli zpocení ještě při vyhlašování. Družstva se na jednotlivých stanovištích měnila hodně rychle. Děti si vyzkoušely všechno možné – od trojskoku, po nejrůznější člunkové běhy po přeskoky švédské bedny. Na závěr svého patrona zahrnuly lavinou otázek. „Hodně se ptaly třeba na poháry. Zajímalo je, který je největší, nebo kolik jich mám," usmívá se motokrosař. A to byl pro něj tak trochu oříšek. „Na tuhle otázku totiž úplně odpovědět neumím. Vždycky si nějaký počet vymyslím a říkám: Děti nezlobte se na mě, já si musím tipnout, že jich mám doma tak dvě stě a možná i víc," prozradil pětadvacetiletý freestylista. „A děti: Jééé. Vždycky se strašně diví, což mě samozřejmě potěší."

Žáci obdivovali pohár mistra Evropy

Pilát přivezl na ukázku ten, který mu připomíná jeho titul mistra Evropy. „Okukovaly ho a říkaly, že jednou budou mít stejný. Potěšil ho i zarámovaný obraz, který si pro něj žáci přichystali jako dárek.

Cílem projektu Sazka olympijský víceboj je v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání do sportování a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Trénink s olympioniky letos získaly vždy dvě školy z každého kraje. Celkem podmínky pro zařazení do slosování splnilo 187 škol.

Denisa Rosolová inspirovala v Lounech

Vzácnou sportovní návštěvu přivítali už v listopadu také na ZŠ Školní v Lounech. Tam si školáci zatrénovali s Denisou Rosolovou, Janem Mazochem nebo Janem Weberem.

