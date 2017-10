Na zámku je připraven oblíbený Jablečný den

Krásný Dvůr - V Krásném Dvoře budou připraveni koně, divadlo, stánky, atrakce pro děti a spousta jablek.

Jablečný den na zámku v Krásném DvořeFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Staročeský jarmark, hudbu, divadlo, projížďky na koních, pohádky a soutěže pro děti, stánky s občerstvením i stylovými řemeslnými výrobky, a především spoustu jablek a oslavu jejich podzimní sklizně - to vše nabídne návštěvníkům tradiční a oblíbený Jablečný den na zámku v Krásném Dvoře u Podbořan. Proběhne zítra, v sobotu 7. října. Program pro veřejnost je připraven od 10 do 17 hodin. Letos jde už o sedmý ročník tohoto setkání.

"Na jarmarku na nádvoří si návštěvníci budou moci koupit různé řemeslné výrobky, drobnosti s podzimní a jablečnou tématikou či nejrůznější dobroty - palačinky, koláče a buchty nejen s jablečnou náplní. Jarmark bude obohacen i o výrobky z nedalekého Saska, neboť Jablečný den je letos zařazen jako součást širších festivalů a slavností v regionech Podbořansko a Wolkenstein," uvedla Šárka Kovaříková ze správy Státního zámku Krásný Dvůr.

Letos se bude zároveň i soutěžit o nejlepší jablečný produkt a o nejkrásnější rukodělný výrobek. Dodané věci bude hodnotit porota složená ze zástupců Euroregionu Krušnohoří, ZŠ Krásný Dvůr, obce Krásný Dvůr a Národního památkového ústavu. Zúčastnit se může každý zájemce, který rád vyrábí a pak soutěží. Výrobky do soutěží hodnocených porotou může přinést ještě i zítra, krátce před zahájením slavností. "Zájemci musí přinést své výrobky nejpozději do 9.30 hodin do zámecké galerie. Ta je hned nalevo za vstupní branou,“ upřesnila kastelánka zámku Michaela Hofmanová.

Další soutěží bude také anketa o nejlepší jablečný produkt na stáncích, při níž produkty nehodnotí porota, ale sami návštěvníci prostřednictvím svých vstupenek.

Součástí bohatého programu na zámku a v jeho okolí je například i koňská show v podání koňského dvorce Chmelištná nebo jízdy s koňmi bryčkou po rozlehlém zámeckém parku. Pro děti budou připraveny různé atrakce, mimo jiné historický kolotoč či stromová lanovka.

Samotný zámek je samozřejmě i během slavností otevřen k prohlídkám, stejně tak je připravena k přijímání návštěvníků i nově opravená památka Novogotický templ s rozhlednou v zámeckém parku. "U ní je ovšem podmínkou, že musí být dobré počasí, hlavně ne prudký déšť nebo silný vítr. Při takových nárazech větru, jaké byly třeba nyní ve čtvrtek, by byl výstup a pobyt na rozhledně ve střešní konstrukci příliš nebezpečný a památku bychom nemohli otevřít. Rozhodovat tedy bude až aktuální situace kolem počasí v sobotu," sdělila Michaela Hofmanová.

Novogotický templ, unikátní architektonická památka, prošel nákladnou rekonstrukcí za 21 milionů korun. Pro návštěvníky byl poprvé otevřen letos v červnu a hned za první měsíc provozu do něj tehdy zavítalo 1400 lidí.