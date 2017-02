V noci projede po silnicích okresu nadměrný náklad

Ústecký kraj, okres Louny – Obří transformátor už regionem projížděl. Jeho úkolem je zvládat nápor elektrické energie, proudící z německých větrných parků.

Jeden z transformátorů pro rozvodnu v Hradci, který se loni v lednu převážel jako nadměrný náklad o váze téměř 450 tun z Lovosic, kam přicestoval lodí z Německa, přes Libčevesko, Postoloprtsko a Žatecko a „nocoval“ u zóny Triangle.Foto: Deník/Libor Želinský

V úterý 28. února a ve středu 1. března pojede z Lovosic do Hradce u Kadaně po silnici nadměrný náklad. Souprava o délce 48, výšce šest, šířce pět metrů a hmotnosti 450 tun vyjede v úterý ve 22 hodin z Lovosic a do Hradce u Kadaně by měla dorazit ve středu v 7.45 hodin.

Z Lovosic vyrazí po silnici I/15, kolem Kozlů, přes Břvany a kolem Výškova na dálnici D7 Praha – Chomutov, po které pojede kolem průmyslové zóny Triangle až k Březnu. Přes hráz Nechranické přehrady a Vikletice dorazí souprava na silnici Žatec – Kadaň, po které pojede až do zmíněné rozvodny.

Informovala o tom Šárka Poláčková z Krajského ředitelství Policie ČR v Ústí nad Labem.

Plánovaná trasa přepravy:Lovosice (přístav) – nájezd na silnici č. II/247 - dálnice D8 (exit 45), přejezd do protisměru – sjezd z D8 (exit 48) - silnice č. I/15 na křižovatku se silnicí č. II/257 směr Kozly – I/28 na křižovatku se silnicí č. III/25013 (Břvany) – II/250 – (Výškov) - II/255 (Postoloprty) – D7 (Postoloprty) – exit 60 protisměrem – Průmyslová zóna Triangle – nájezd na D7 (exit 66), přejezd do protisměru – sjezd z D7 (exit 70) – II/607 - II/568 (Březno) – III/22512 (hráz Nechranické přehrady, Vikletice) – II/225, II/224 (rozvodna Hradec).