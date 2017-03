V Nádražní ulici v Podbořanech se začne brzy pracovat

Podbořany - Po výměně starého potrubí kanalizace a vodovodu přijde na řadu rekonstrukce povrchů.

Nádražní ulice v PodbořanechFoto: Deník/Hynek Dlouhý

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v podbořanské Nádražní ulici. Práce mají probíhat od začátku dubna do konce června. Potrubí kanalizace z roku 1969 i vodovodu z let 1944 a 1955, které se budou vyměňovat, jsou vedeny v místní komunikaci v hloubce do dva a půl metru.

Po dokončení prací ze strany SVS plánuje město Podbořany navazující kompletní rekonstrukci povrchů v Nádražní ulici, vyčlenilo na to tři a půl milionu korun.

(jh)