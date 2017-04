Nálet na žatecké nádraží si vyžádal 18 mrtvých. Připomene je pomníček

Žatec, Most – Většina obětí byli civilisté. Třeba kadeřnice z Vroutku nebo výpravčí z Podbořan.

Druhá světová válka se blížila svému konci. Zbýval už jen necelý měsíc, když se nad žateckým západním vlakovým nádražím objevily americké stíhačky, všem dobře známí kotláři. Němečtí vojáci po nich údajně několikrát ze země vypálili, což piloty vyprovokovalo k odvětě. Ta byla tragická.

Po útoku letadel zůstala na nádraží řada mrtvých lidí. Pravděpodobně osmnáct. Většina z nich civilisté, kteří čekali na vlak na Plzeň. Třeba kadeřnice z Vroutku nebo výpravčí z Podbořan. Mezi mrtvými bylo i několik německých vojáků.

Nálety se regionu vyhnuly. Až na výjimky

Šlo o jednu z nejtragičtějších událostí druhé světové války v okrese Louny, kterému se jinak rozsáhlé nálety, jakými byly například akce na chemičku v Záluží v sousedním mosteckém okrese nebo fronta, prakticky vyhnuly.

Událost ze 16. dubna 1945 zapadla na desítky let do zapomnění. Teprve pátrání manželů Sajdlových ze Žatce oprášilo pozadí 72 let staré tragédie. Ti zároveň iniciovali vytvoření památníčku u nádraží, který ji připomene. Odhalení je naplánováno na neděli 16. dubna, tedy v den výročí události. Prostá deska ponese text: Věnováno obětem náletu 16. dubna 1945. Osazena bude na soklu v malém parčíku, kde za socialismu stál srp a kladivo.

František Sajdl slýchával o náletu už od mala, nedaleko nádraží bydlí. Nedávno se rozhodl, že se k němu pokusí získat více informací. Dostaly se mu do ruky paměti starousedlíka z nedalekého Záhoří, který v nich nálet z dubna 1945 zmiňuje. Zahynula při něm jeho sestra, v dokumentu píše o 18 obětech.

„První nás napadlo zeptat se v žateckém muzeu a okresním archivu. Nic se tam ale k této události nenašlo. Pak jsme se obrátili na Vojenské historické muzeum v Praze, ale opět bez úspěchu. Žádný nálet nad Žatec tam zdokumentovaný nebyl,“ popsal Sajdl.

Záznamy našli na matrice

Přesto manželé pátrání nevzdali. Zkusili žateckou matriku, prohledali knihy zemřelých. A konečně něco objevili. Našli záznamy o jedenácti obětech náletu na vlakovém nádraží Žatec – západ. „Byli to zřejmě všechno lidé, kteří čekali na vlak. U všech je napsáno úmrtí v důsledku náletu. Autor rukopisu píše o 18 obětech, my jsme jich v knihách mrtvých našli jedenáct. Zřejmě se některá těla ani nepodařilo identifikovat,“ popsal František Sajdl.

Později se povedlo dohledat také jména několika německých vojáků.

Nádraží nemuselo být mostecké, ale žatecké

A právě úmrtí vojáků teď dávají do souvislosti historikové a badatelé ze Severočeského leteckého archivu Most. „Možná, že to jsou ti, kteří manželům chybí,“ říká Karel Otto Novák, předseda mosteckého spolku, zabývajícího se druhou světovou válkou v regionu. „Máme jména sedmi německých vojáků, kteří zemřeli na následky zranění po útoku hloubkařů právě 16. dubna 1945 a jejich ostatky byly zpopelněny v krematoriu v Mostě. U některých je poznámka, že byli zraněni při bombovém útoku na nádraží a zemřeli v nemocnici v Mostě. Jenže na mostecké nádraží za války žádný útok podniknut nebyl, tak nám to vrtalo v hlavě. Záhada je tím pádem asi rozluštěna,“ uzavřel Novák.

Dne 16. dubna 1945 řádili na nebi našeho regionu stíhači – hloubkaři od 368. stíhací skupiny, 9. letecké armády USA.