Děti našly osm tisíc korun, peníze odnesly strážníkům

Louny - Tašku s penězi ztratila 82letá paní, dětem se slzami v očích děkovala.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroš Milan

Osm tisíc korun našli na ulici v Lounech tři žáci z tamní Základní školy Přemyslovců. Dva chlapci a jedna dívka se zachovali příkladně – peníze odnesli na služebnu městské policie. Strážníci je pak předali starší paní, která je ten den ztratila. Děti jí tím udělaly velkou radost, šlo o celý její důchod.

Záslužný čin žáků osmé třídy Petra Prchala a Matyáše Kubáta a jeho sestry Dominiky Kubátové z páté třídy z tohoto pondělí, 9. ledna, nezůstane neodměněn. Od ředitele školy dostali pochvalu, příští týden by jim měl osobně poděkovat i starosta Loun Radovan Šabata. Pochvalně se vyjadřuje i vedení městské policie a co hlavně – se slzami v očích jim přišla přímo do školy poděkovat i 82letá paní, která peníze ztratila.

Upřímné poděkování

„Byla hodně dojatá. Říkala, že jí takovou radost už dlouho nikdo neudělal. Dětem přinesla bonboniéry, nabízela i peníze, ty děti ale nepřijaly," popsal Vlastimil Hubert, ředitel Základní školy Přemyslovců v Lounech.

Jak vlastně k celé události došlo? „V pondělí odpoledne na služebnu městské policie přišly tři děti, kteří veliteli směny předaly plátěnou tašku, která obsahovala plastové pouzdro, ve kterém bylo osm tisíc korun. Dále se v pouzdru nacházel doklad SIPO k zaplacení," informovala městská policie.

O chvilku později se na služebnu dostavila nešťastná 82letá žena, která uvedla, že šla do města a po cestě ztratila tašku, ve které měla celý důchod. Totožnost ženy souhlasila se jménem na dokladu SIPO a žena tašku i s obsahem bezpečně popsala. Rychle se tedy ukázalo, že nalezená taška s penězi patří zmíněné ženě, velitel směny strážníků jí věci vrátil.

Radost měl i ředitel školy

O příkladném chování dětí následně lounská městská policie informovala vedení školy, kam trojice žáků chodí. „Jsem na ty děti opravdu hrdý. Udělali mi obrovskou radost. Život není jen o tom, kdo má jaké známky, ale také o tom, jak se zachová v takovýchto situacích," řekl Vlastimil Hubert, ředitel ZŠ Přemyslovců.

Žákům udělil ředitelskou pochvalu. Příští týden by měl na radnici dětem poděkovat za jejich čin i starosta Loun Radovan Šabata. Zároveň by děti měly obdržet věcné dary, které jim chce škola koupit.

Poctivých nálezců peněz v Lounech se objevilo už několik. Například v březnu roku 2010 našel u bankomatu několik tisíc korun 62letý muž z Loun a předal je strážníkům. V prosinci 2008 vrátila žena 10 tisíc korun, které též našla u bankomatu v Lounech.