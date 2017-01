Silnice u Kryr byla po nehodě kamionu zprůjezdněna až večer

Podbořansko - Těžký vůz se převrátil do příkopu. Vyprostit se ho podařilo až kolem 16. hodiny. Pak se ještě uklízelo.

Ve středu 4. prosince, krátce po deváté hodině ráno, havaroval u Kryr na Podbořansku nákladní vůz zn. Volvo s návěsem. K havárii došlo údajně poté, co ve směru od Očihova na Kryry vjel neznámý řidič v zatáčce do protisměru a řidič nákladního vozidla ve snaze se mu vyhnout, vjel do příkopu, kde se převrátil na levý bok.

Při nehodě utrpěl zranění na obličeji a byl převezen k ošetření do nemocnice. Poté propuštěn. Dechová zkouška u řidiče na alkohol byla negativní.

V důsledku dopravní nehody došlo z havarovaného kamionu k úniku pohonných hmot, na místě následky likvidovali hasiči. Kamion byl vyproštěn kolem 16. hodiny a silnice plně zprůjezdněna kolem 18. hodiny.

