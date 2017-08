Nejlepší školní obědy vaří v Černčicích na Podbořansku

Černčice /FOTO/ – Cena za nejlepší školní oběd roku 2017 míří do Černčic. Porotu prestižní soutěže ohromily hovězí závitky s řapíkatým celerem a mrkví.

Kuchařky Dana Ďopanová a Lenka Bláhová z jídelny Základní a mateřské školy v Černčicích u Petrohradu na Podbořansku vyhrály soutěž o nejlepší školní oběd. Porotu okouzlily svým menu složeným z jarní zeleninové polévky s bramborem, hovězích závitků s řapíkatým celerem a mrkví a tvarohovým dezertem s borůvkami bez mouky.

Ve finále soutěže, které se konalo v pražských Stodůlkách, porazily dalších devět týmů, které se spolu s nimi zúčastnily finále osmého ročníku soutěže. Letošní téma bylo Zdraví na talíři, které chutná všem.

„Tohle menu jsme si samy vymyslely. Jídla z něj jsme už dětem ale vařily, třeba tu polévku děláme celkem často,“ řekla Dana Ďopanová. S Lenkou Bláhovou vaří pro šest desítek dětí z mateřské a základní školy v Černčicích a také pro zaměstnance školy a školky. „První reakce, když jsme přijely po soutěži domů, byly stejné. Obě naše rodiny chtěly toto jídlo uvařit,“ sdělila Lenka Bláhová.

Dvacet porcí a přísná kritéria

Každý soutěžní tým tvořili vedoucí dané školní jídelny a jeden až dva pracovníci provozu. Na přípravu 20 porcí měly týmy dvě hodiny. Všechna přihlášená menu musela splňovat normou stanovený limit 34 korun za polévku, hlavní jídlo a dezert. Důležitým kritériem byly také přísné nutriční nároky.

A menu z černčické školní jídelny zaujalo nejvíc. „Bylo to chutné a proveditelné, mělo to hlavu a patu. Jejich jídlo se lišilo od ostatních tím, že měly dobře provedenou jak polévku, tak hlavní jídlo i dezert. Jiné týmy měly třeba nejlepší jeden pokrm, ale ostatní dva měly o něco horší, a tady bylo dobré všechno,“ odůvodnil výběr poroty šéfkuchař Petr Stádník.

Každý účastník soutěže musel nejprve projít úvodním kolem, kdy poslal fotografie svého menu s popisem přípravy. Z toho porota vybrala deset účastníků finále. „Když jsme se o soutěži dozvěděly, řekly jsme si, že to zkusíme. Přihlásily jsme se do ní poprvé. Hlavní jídlo je vlastně svíčková, ale vařená zdravě. Takže jsme vymyslely zeleninový základ, do toho jsme daly protlak, divoké koření a jídlo zahustily špaldovou moukou. Do klasické svíčkové to má sice daleko, ale chuť zůstala zachována,“ uvedla Lenka Bláhová. „Musely jsme hodně počítat, abychom se do stanovené částky 34 korun dostaly,“ doplnila Dana Ďopanová.

Tento týden začaly s kolegyní vařit po prázdninové pauze pro mateřskou školku, příští týden už budou připravovat jídla i pro školáky. Škola v Černčicích je malotřídka s třicítkou dětí 1. až 4. ročníku. „Už tak trochu víme, co našim dětem chutná více, co méně, co chtějí, abychom vařily. Recepty si připravujeme samy, samozřejmě musí splňovat vše podle stanovených norem,“ shodují se vítězné kuchařky.