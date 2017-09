Nejsou lékaři a laboranti! Rentgen v Žatci omezil provoz

Žatec – Ordinace na žatecké poliklinice je uzavřená. Pacienti musí pro snímek do nemocnice nebo do okolních měst.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Starší paní bere za dveře. Marně. Zkusí to ještě jednou. Zase nic. Až poté si všimne nápisu. „Z technických důvodů toto pracoviště uzavřeno,“ oznamuje nápis na skle u vstupu na rentgenové oddělení na žatecké poliklinice. Chybí doktoři i radiologičtí laboranti a zdá se, že hned tak se je sehnat nepodaří. Pacienti musí na rentgen do nemocnice, pokud bude přetížen, tak dokonce do okolních měst.

„V současné době je provoz rentgenového oddělení pro pacienty mimo akutní lůžka omezen. Pracoviště na poliklinice je prozatím uzavřeno. Důvodem je nedostatek lékařů i laborantů,“ potvrdil Jindřich Zetek, ředitel žatecké nemocnice, která rentgenovou ordinaci na poliklinice provozuje. „Na jak dlouho, zatím nevíme. Tento stav bude trvat až do doby, než se nám podaří doplnit tým na oddělení,“ dodal šéf žateckého špitálu.

Lidé jsou zatím směřováni na rentgen u chirurgie v žatecké nemocnici. Ten ale primárně slouží právě pacientům v nemocnici, může se tak stát, když bude přetížený, že budou čekat. „Lidé mohou využít rentgen v nemocnici. Když bude mít volno, určitě je vezmou. Pokud ne, budou lidé objednáni,“ pokračoval Jindřich Zetek.

Podle průzkumu Deníku zatím v nemocnici drtivá většina pacientů bez problémů rentgen využila. „Byla jsem na rentgenu v nemocnici a vzali mě hned,“ říká Jana Kramárová. „Vzali mě hned,“ souhlasí také Lukáš Hofmann, stejně jako další lidé ze Žatce.

Občas se ale prý stane, že někdo musí o něco déle čekat, když zrovna lidí přijde hodně nebo když rentgen „obsluhuje“ pacienty z lůžek ze špitálu. Některým osloveným vadí vzdálenost rentgenu v nemocnici od ordinací na poliklinice. „Když máte nemocnou nohu a máte se dobelhat z polikliniky z ordinace přes celý park až k chirurgii a pak zase zpět, není to nic příjemného. Na poliklinice byl rentgen určitě praktičtější,“ uvedl Pavel Hašek. Někteří pacienti si také stěžují, že čekali i několik dní na popis rentgenu, například u snímků plic.

Lékaři ani asistenti nejsou

Lidé v Žatci se také bojí, že pokud bude situace dlouhodobější, rentgenové pracoviště v nemocnici nemusí nápor pacientů zvládat. Problémy s RDG oddělením byly už i v minulých měsících. „Rentgen je přece úplný základ, ten mají snad v každém menším městě. Proč to nejde v Žatci? Až přestane ten v nemocnici stíhat, budeme muset jezdit jinam?“ rozčiluje se například Milan Kučera.

Už nyní prý někteří lidé jezdí raději za rentgenem do okolních měst, do Loun či Kadaně.

Aktuálně žatecká nemocnice hledá dva RDG lékaře a dva radiologické asistenty. Zatím marně. Nejsou… „Lékaře pro rentgen i laboranty hledáme intenzivně dlouhodobě. Jenže na trhu prostě nejsou. Samozřejmě se je budeme snažit hledat i dál,“ říká ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. „Nabízíme velmi lukrativní finanční podmínky i další benefity, přesto se nám zatím ale nikoho sehnat nepodařilo,“ tvrdí Jindřich Zetek.

Radiologů je velký nedostatek, zvedá to i finanční náklady. Nemocnice často, pokud chtějí uspět, se musí i přeplácet.

Jednoho doktora pro rentgen ze zahraničí měl žatecký špitál i domluveného, ale z vážných osobních důvodů nakonec ve městě není. „Zahraničí je nyní prakticky takřka jediná cesta, jak získat lékaře. Ale i tam je obrovský nedostatek kvalifikovaného personálu a je velmi obtížné lékaře získat. Budeme ale určitě pokračovat i v hledání doma,“ dodal Zetek. Omezení akutní lůžkové péče podle něj nehrozí, lékaři pro nemocnici jsou zajištěni. Špitál péči neomezil ani v době dovolených, zatímco některé jiné nemocnice měly výrazné problémy.

Lidé v Žatci věří, že se podaří do budoucna provoz oddělení na poliklinice obnovit. „Rentgen by měl být určitě i na poliklinice. V minulosti tu vždycky byl. Mělo by se s tím něco dělat. Patří to k základním věcem. I za cenu vyšších nákladů,“ myslí si Milan Kučera.