Smetiště, nebo místo pro život? Sídliště trápí velký nepořádek

Okres Louny - Igelity, pet lahve, sklo, obaly od jídla, kosti a další a další nepořádek. Řada sídlišť ve městech okresu Louny je hodně znečištěná. Někteří lidé, i když koše jsou blízko, odhazují odpadky volně.

Na dohled mám tři odpadkové koše a tři stání popelnic. Přesto se kolem na čerstvě se zelenajících trávnících povalují desítky obalů od sušenek a dalších potravin, stovky „vajglů“, nedaleko jsem „potkal“ pytlík s kostmi, asi zbytek něčí včerejší večeře, někdo nechtěl, aby mu zaváněly doma. Dokonce narazím na dámské hygienické potřeby, poletují noviny, čas od času vidíte zbytky jídla, sem tam se válejí pet lahve, vidím třpytící se sklo. A tamhle další…

Nestojím ale na skládce, jak by se mohlo zdát, ale na jednom ze žateckých sídlišť. Po zimě je, stejně jako některé další lokality v okrese Louny, trápí velký nepořádek. Něco rozfouká vítr od přeplněných popelnic, velkou část ale způsobují někteří lidé, kteří, ač tu bydlí, na pořádek příliš nedbají. Hodně pomáhají velké jarní úklidy, které právě probíhají. Ale… Po pár dnech bývá nepořádek zpět, někteří lidé totiž odpadkové koše či popelnice „nenajdou“.

Někdo se nenamáhá

„Prasátka, když to řeknu hodně slušně. Někteří prostě pustí odpadky z ruky tam, kde jsou. A nevadí jim, že kousek je koš. Proč by se namáhali. Je to hrozné, vypadá to tu pak jako na smetišti,“ mrzí Milana Císaře. Bydlí na žateckém sídlišti Jih.

Také v Lounech odpadky na sídlištích trápí tamní obyvatele. „Někdy je to hrozné. Po úklidu se to vždy zlepší, ale naházejí ty odpadky na zem znovu. Nechápu to. Za chvíli je tu zase plno obalů, odpadků,“ říká Pavla Zemanová.

Problémy s nepořádkem registrují i na radnicích měst okresu Louny. Všude. Nemají ale bohužel mnoho možností, jak situaci řešit.

Problémy s kontejnery

Jedním z problémů jsou někdy přeplněné popelnice. Některé domy se snaží ušetřit a objednávají si menší nádoby nebo méně častý odvoz. Z přeplněných kontejnerů či popelnic, nebo z tašek okolo nich, pak vítr často rozfouká nepořádek po okolí. Řešením je osvěta a „tlačení“ na obyvatele domů, aby si objednávali dostatečně velké kontejnery.

Druhým pak nepořádní lidé. Ti, ač na sídlišti bydlí, upustí odpadky kde je napadne. Prostě je zahodí na zem, o koše se nestarají.

„Na sídlištích se nám stává, že v odpadkovém koši je narvaný pytel s domovním odpadem, přesto, že kontejner je o tři metry vedle. Další odpadky pak lidé položí navrch a tam samozřejmě dlouho nevydrží. U některých stanovišť kontejnerů se pak pravidelně kupí odpadky uložené mimo nádobu, přitom by ho do kontejnerů mohli dát, není plný. A také tu máme nezodpovědné občany, kteří koš raději nepoužijí, aby ho snad neničili a odpadky odhodí, kde je napadne,“ říká například Jana Hanzlíková z postoloprtské radnice.

Odpadky mimo nádoby

Dávání odpadů mimo nádoby je většinou zakázáno vyhláškou a mohlo by se pokutovat. Není ale vůbec v silách strážníků v žádném městě dohlížet neustále na všechny popelnice…

Přímo v Postoloprtech je umístěno 104 odpadkových košů. V Žatci 428, v Louneh 423, v Podbořanech 143. Ve městech navíc jsou stovky a stovky popelnic a kontejnerů, takřka u každého domu. Množství je podle odborníků dostatečné, vyvážejí se pravidelně a často. Jenže…

„I v Lounech se nachází některá problematická místa. Nejčastěji se jedná o nepořádek u kontejnerových stání, časté je odkládání tašek ke košům, třeba cestou k zahrádkám. Často se objevuje nepořádek na pěší zóně nebo nedaleko prodejen občerstvení. Odhozené krabice od pizzy, plechovky atd. Někteří lidé také nechávají venku jídlo jako potravu pro toulavá zvířata,“ uvedla Ingrid Juklová z lounské radnice.

Miliony na úklid

Podobně se vyjadřují i v Žatci a Podbořanech. Města se snaží zeleň a ulice uklízet, celkem na to jdou miliony. Někteří kritici ale říkají, že by se mělo uklízet častěji a důkladněji. To radnice ale zatím nechystají. Podle vyjádření všech se uklízí dostatečně často, navíc další úklidové akce by si vyžádaly další velké finanční náklady.

V Podbořanech kromě větších úklidů používají k menším, kdy jim nahlásí nějaký nepořádek lidé, zaměstnance veřejně prospěšných prací. V Lounech, Postoloprtech a Žatci tamní technické služby. Také ty, kromě velkých úklidů, často „vyjíždějí“ k nahlášeným nepořádkům a snaží se uklidit jej co nejdříve. Kolem kontejnerů pak uklízejí najaté firmy.

Za pár dnů je nepořádek znovu

Ve všech městech pak probíhají velké úklidy. Například teď jarní. Aktuálně probíhá třeba v Žatci. Tamní sídliště po něm hodně „prokoukla“. Většinu nepořádku se daří odstranit. Jenže, zkušenosti lidí ze sídlišť jsou takové, že tam bude brzy znovu. „Lidé jsou hrozní. Zase to tu za pár dnů a týdnu bude, plno odpadků. Upustí to, kde se jim chce,“ smutní Milan Císař.

Co s tím? Neoficiálně se odborníci shodují a v nadsázce říkají: profackovat, naplácat jim na zadek a podobně.

A oficiálně? Každý, kdo někoho uvidí něco odhazovat, by podle vedení radnic měl „výtečníka“ napomenout.

Vychovávat. Děti i dospělé

A důležitá, vlastně nejdůležitější, je podle odborníků také výchova – dětí, ale i dospělých. Podle Deníkem oslovených expertů by se na školách i ve školkách mělo o nakládání s odpady mluvit co nejvíce, atraktivně. Například v Žatci už dlouho mají zajímavé programy a akce na toto téma pro děti. „Rozhodně by se mělo pokračovat v osvětě,“ říká Martina Oppelová z Městského úřadu v Žatci.

Peníze, které se vydají za mimořádné úklidy, by se dali použít například na investice. „Město vynakládá ročně ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky na úklid nepořádku. Ty by bylo možné použít jiným způsobem, kdyby k tomu nedocházelo,“ uzavírá Ingrid Juklová z lounské radnice.