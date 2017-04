Fotbal, hokej, Dočesná. Nexen ještě nezačal stavět a už rozdává peníze

Žatec – Kromě dalších firma podporuje klub Manchester City, boleslavský hokej, chce pokračovat i ve spolupráci při obřích slavnostech chmele v Žatci.

Slavnostní zahájení stavby továrny společnosti Nexen v zóně Triangle proběhlo v říjnu 2015. Opravdu stavět se ale ještě nezačaloFoto: Deník/Petr Kinšt

Korejská společnost Nexen, která chce letos zahájit výstavbu obří továrny na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle u Žatce, už nyní sponzoruje některé sportovní a společenské aktivity. A to jak v ČR, tak i zahraničí. Chce tím zvýšit povědomí o značce, továrna u Žatce bude její první v Evropě.

Nová smlouva podpoří i sportovkyně

Asi nejvíc vidět je po světě sponzorství předního anglického a evropského fotbalového klubu Manchester City. „Společnost Nexen Tire prodloužila sponzorskou smlouvu s anglickým fotbalovým celkem Manchester City na další tři roky. Od příští sezony anglické Premier League se logo společnosti Nexen Tire poprvé objeví na rukávech fotbalových dresů. Nová partnerská smlouva bude nově zahrnovat i podporu ženského celku,“ sdělil Tomáš Kolder ze společnosti Ogilvy Public Relations, která Nexen v ČR mediálně zastupuje.

Při slavnostním podpisu smlouvy nechyběly hvězdy anglického klubu – španělský trenér Pep Guardiola, brazilský útočník Gabriel Jesus a německý záložník İlkay Gündoğan.

Nexen v ČR podporuje extraligové hokejisty Mladé Boleslavi. Loga Nexen Tire zdobí nejenom kluziště, lavičky a dvě velké LED obrazovky v domovské aréně klubu BK Mladá Boleslav, ale i helmy a dresy hráčů. Všimnout si toho mohli v letošní sezoně fanoušci Chomutova, jehož hokejisté nedávno Mladou Boleslav vyřadili v předkole play off.

Dvakrát podpořil Dočesnou

Přímo v Žatci Nexen už dvakrát podpořil tamní Dočesnou – tradiční městské slavnosti chmele a piva, které se konají první víkend v září. Předloni a loni byl Nexen jejím největším sponzorem.

„V podpoře Dočesné, kterou Nexen Tire vnímá jako jednu z nejzajímavějších akcí svého druhu v regionu, chceme určitě pokračovat i v budoucích letech,“ sdělil už dřív Petr Pospíšil, manažer společnosti.

Nexen Tire patří mezi největší světové výrobce pneumatik, vyrábí je v Jižní Koreji a Číně. Letos chce u Žatce postavit svou třetí továrnu, půjde o třetí největší zahraniční investici v ČR. V průmyslové zóně Triangle vybuduje závod na výrobu pneumatik pro osobní a lehká nákladní vozidla. Do pěti let by měl zaměstnat až 1500 lidí.