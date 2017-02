Ústecký kraj žádá vypořádání se státem za pozemky prodané Nexenu

Žatecko - Spor vyvolávají nové podmínky proplacení investice v průmyslové zóně Triangle.

Slavnostní zahájení stavby továrny společnosti Nexen v zóně Triangle proběhlo v říjnu 2015. Opravdu stavět se ale ještě nezačaloFoto: Deník/Petr Kinšt

Stát se stále nevypořádal s Ústeckým krajem kvůli pozemkům v zóně Triangle prodaným korejské firmě Nexen. Jednou z pobídek pro Nexen, která plánuje investovat do továrny na pneumatiky u Žatce 22 miliard korun, byla sleva za pozemky. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zaslalo kraji nyní nové podmínky, na základě kterých proplatí investice v zóně. Ústecký kraj s nimi zásadně nesouhlasí.

"Bohužel došlo k dalším obstrukcím v tom, jak bude vypořádán rozdíl v kupní ceně a ceně, za jakou byly prodány pozemky společnosti Nexen na Trianglu. Zásadně s novými podmínkami nesouhlasíme. Podle nich by kraj do budoucna nikdy nemohl s pozemky v zóně volně nakládat," řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Z podmínek podle kraje vyplývá, že by musela samospráva prodat pozemky v zóně do posledního metru. "To se nikdy nestane, takže nikdy bychom nemohli rozhodovat, co tam bude. Beru to jako velice nefér. Kraj a zastupitelstvo v minulém volebním období vyšlo ministerstvu maximálně vstříc, uvěřilo slibům, že rozdíl v ceně bude vládou kompenzován," uvedl Bubeníček.

Euro za metr čtvereční

Kupní cena byla euro za metr čtvereční. Investora tak stál pozemek 654 000 eur, což je v přepočtu 17,7 milionu korun. Podle znaleckého posudku je obvyklá cena za pozemek v zóně velký 65,4 hektaru 239 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu chce peníze kraji poskytnout formou dotace v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. "Nikdy nešlo o kompenzaci za prodej pozemků firmě Nexen. Vláda stanovila podmínky poskytnutí finančních prostředků Ústeckému kraji tak, aby kraj mohl připravit průmyslovou zónu Triangle pro investiční záměry. Původní částka 302 milionů korun uvedená rámcově v roce 2014 byla v souladu s dohodou v roce 2016 zpřesněna tak, že kraji bude poskytnuta finanční podpora do výše 292 milionů korun a maximálně do 75 procent způsobilých výdajů pro realizaci akce SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura," sdělila ČTK mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Kateřina Horáková.

Ústecký kraj podal žádost do programu, registrace byla vydána a poslána samosprávě k podpisu. Radní s podpisem kvůli novým podmínkám váhají. "Budeme chtít jednat s ministrem průmyslu (Janem Mládkem z ČSSD), protože s novými podmínkami registrace rada zásadně nesouhlasí," řekl hejtman.

Prakticky stavba ještě nezačala

Symbolicky zahájil Nexen stavbu továrny už v říjnu 2015, prakticky ale stavba ještě nezačala, přesto může firma dostat veřejnou podporu až 3,6 miliardy korun. "Veřejná podpora byla pro společnost Nexen udělena v souladu se zákonem o investičních pobídkách a uzavřenou investiční smlouvou. Podpora může být čerpána až po splnění podmínek stanovených v zákoně o investičních pobídkách," uvedla mluvčí ministerstva.

Zóna Triangle je v areálu bývalého vojenského letiště u Žatce, které fungovalo do roku 1992. Ústecký kraj plochu o rozloze 364 hektarů získal bezúplatným převodem od armády a investoval do rozvoje zóny přes tři čtvrtě miliardy korun, státní dotace činila necelé 1,7 miliardy korun.

(fir hj)