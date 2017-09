Nový automat se závorou na parkovišti zahájí provoz od listopadu

Louny - Klienti úřadů a lidé mířící na polikliniku nemají často kde zaparkovat. Mohou za to řidiči, kteří nechávají na žádaných místech své vozy po celý den.

Parkoviště se závorami jsou v Lounech už na Mírovém náměstí a v ulici Osvoboditelů. Nově takové vznikne u úřadu Pod Nemocnicí. Archivní fotoFoto: archiv Deníku

Na parkovišti u budov Městského úřadu v Lounech v ulici Pod Nemocnicí se bude měnit systém a režim parkování. Změna nastane od 1. listopadu. V místě bude zaveden jednosměrný provoz a závory pro příjezd a odjezd.

Důvodem chystané změny jsou problémy s parkováním v této lokalitě. Parkoviště má podle představ vedení města sloužit především lidem, kteří si přijedou na městský úřad vyřídit své záležitosti. V současnosti je ale často pořád přeplněné kvůli autům, která tam stojí celý den, a lidé mířící během dne na radnici pak nemají kde zaparkovat, což vede i k častým stížnostem.

„Chceme, aby se auta na parkovišti střídala, ne aby je tam majitelé nechávali v kuse celý den. Chceme vyjít vstříc lidem, kteří si průběžně přijíždějí vyřídit na úřad různé své věci během dne,“ vysvětlil starosta Loun Radovan Šabata.

„Konkrétně půjde o takzvané prostřední parkoviště. Řidiči budou moci v místě parkovat bezplatně jen první dvě či tři hodiny. Pokud by tuto dobu překročili, potom už by museli zaplatit parkovné,“ upřesnil představu radnice už v létě Václav Zlatohlávek z odboru stavební úřad Městského úřadu Louny. Stavební úřad tehdy k záměru vydal veřejnou vyhlášku o stanovení místní úpravy provozu do uvedeného režimu.

Nová pravidla, nové ceníky

Město nyní už schválilo nová pravidla a také nové ceníky pro parkování. Na většině míst v centru platí od září, v ulici Pod Nemocnicí u druhého sídla městského úřadu, kde je parkoviště nejvíce přeplněné a problematické, to bude až od listopadu. „První dvě hodiny parkování na tomto parkovišti budou zdarma, za třetí hodinu řidič zaplatí deset korun, další hodiny pak vždy po dvacetikoruně,“ přiblížil starosta. Investice města do nového automatu se závorami bude podle něj činit asi 700 tisíc korun.

Další placená parkoviště se závorovými systémy už jsou v Lounech několik let v provozu na Mírovém náměstí a v ulici Osvoboditelů poblíž autobusového nádraží. I pro ně nyní platí nový ceník a pravidla. Například na náměstí se může bezplatně stát jen první půlhodinu a v ulici Osvoboditelů jen první hodinu. Řidiči za stání platí jen od pondělí do pátku a v případě náměstí i v sobotu dopoledne. Jinak přes víkend a o svátcích je parkování bezplatné.