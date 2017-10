Nový úsek dálnice D7 se rýsuje, na celou si počkáme nejméně do roku 2024

Postoloprty – Průlom se povedl v jednání o obchvatu Postoloprt. "Posunutí" fotbalového hřiště a vybudování nového zázemí zaplatí stát.

Nový úsek dálnice D7 Praha – Chomutov se už jasně rýsuje. Mezi Postoloprty a koncem současné dálnice u Bitozevsi na Žatecku se pracuje několik měsíců, další úseky D7 se mají začít stavět v příštím roce a v roce 2019.

Termín dokončení celé dálnice Praha – Chomutov je ale přesto ještě hodně vzdálený. Kompletní dálnice bude nejdřív v roce 2024. Řidiče navíc ještě čeká řada oprav na současné silnici I/7 Praha – Chomutov.

Zmíněný čtyřkilometrový úsek mezi Postoloprty a Bitozevsí se oficiálně začal stavět v září roku 2016, ve skutečnosti se stavba rozeběhla až letos na jaře. Zda se podaří dodržet termín uvedení do provozu, kterým byl původně duben 2018, se uvidí během zimy. Možná to bude o něco později. „Zprovoznění je plánováno v druhém čtvrtletí 2018,“ sdělil Jan Studecký, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V současné době se dokončuje doprovodná komunikace, v pokročilé fázi výstavby je polovina budoucí dálnice. Až budou hotové, převede se na ně doprava. Současná silnice I/7 se zbourá a na jejím místě se postaví zbylá polovina dálnice.

ŘSD připravuje pro výstavbu další úseky dálnice D7. V roce 2018 se má začít stavět u Panenského Týnce, v dalším roce je v plánu zahájení stavby u Loun a Chlumčan. V případě rozšíření obchvatu Loun všechny potřebné pozemky vlastní ŘSD, u Chlumčan a Panenského Týnce je vykupuje. „Na obou úsecích mámě vykoupeno přes 60 procent pozemků,“ přiblížili Martin Vidimský, ředitel Správy ŘSD Chomutov, která přípravu dálnice D7 zajišťuje.

Dálnice posune fotbalové hřiště

V případě posledního úseku dálnice D7 v Ústeckém kraji, na obchvatu Postoloprt, došlo nedávno v průlomu v jeho přípravě. Stát se zavázal, že zaplatí posunutí fotbalového hřiště a výstavbu nového zázemí pro hráče. To spolu s částí hřiště musí ustoupit výstavbě dálnice. Za posunutí hřiště o 25 metrů a výstavbu zázemí zaplatí stát 30 milionů korun. „Jsme rádi, že se konečně dospělo k rozumnému řešení,“ uvedl postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Jednání se táhla několik let, město se bránilo tomu, aby posunutí hřiště platilo ze svého. Vlastní dálnice u Postoloprt by se měla stavět v letech 2020 až 2022.

Jako poslední se dokončí 16kilometrový úsek dálnice D7 kolem Slaného. Ten ale patří paradoxně k nejfrekventovanějším. U něj se počítá s výstavbou v letech 2021 až 2024.

Řidiči na dálnici D7 netrpělivě čekají dlouhé roky. Současná silnice Praha – Chomutov je přetížená, cestu po ní pravidelně komplikují rozsáhlé opravy. Letos se několik měsíců pracovalo na mostě u Slaného, řidiči tam stáli v kolonách u semaforů několik desítek minut. Něco podobného je čeká i v příštím roce, kdy se mezi Louny a Slaným bude opravovat jiný most. Částečná uzavírka silnice se chystá od března do září.

Řada řidičů z Mostu, Chomutova, Žatce nebo Loun volí při cestách do Prahy proto raději alternativní trasy. Ukázalo to loňské sčítání dopravy. Dálnice D7 je jedinou dálnicí u české metropole, kde intenzita dopravy ve srovnání let 2016 a 2010 klesla. U všech ostatních narostla. Například na dálnici D6 Praha – Karlovy Vary, kterou raději využívá velká část řidičů ze Žatecka, stoupla intenzita dopravy u Prahy o více než polovinu.

„Dálnice D6 u Prahy převzala značnou část dopravy z D7, kde intenzita i díky opravám místy i poklesla,“ uvedlo ŘSD.