Obchod v malé vesnici zavřel, radnice hledá nového nájemce

Louny, Brloh – Do provozování prodejny v obci se stovkou obyvatel se nikomu nechce. Do výběrového řízení se v létě nikdo nepřihlásil.

Obchod v Brlohu zavřel. Radnice nového nájemce hledá zatím marně.Foto: Deník/Petr Kinšt

Věra Kaplanová bydlí v malé vesničce Brloh kousek od Loun už řadu let. V létě ji stejně jako stovku obyvatel této vísky potkala nemilá událost – tamní obchod s potravinami a dalším zbožím zavřel. Nájemkyně skončila a nový provozovatel obchodu se zatím nenašel.

„Vadí mi to. Do obchodu jsem chodila pravidelně, hlavně pro pečivo. Teď musíme jezdit nakupovat autem do Cítolib. Není to sice daleko, ale radši bych nakupovala tady u nás,“ sdělila Deníku Věra Kaplanová.

Obchod v Brlohu sídlí v budově, která je majetkem města Louny. Ten vesnici spravuje.

Radnice se snaží najít nového nájemce, zatím ale bez úspěchu. „První výběrové řízení jsme zveřejnili v květnu, nikdo se nepřihlásil. Proto jsme stanovený termín prodloužili. Ani pak se žádný zájemce o provozování obchodu neozval. Nyní jsme výběrové řízení vypsali podruhé,“ sdělila Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice.

Brloh, kde žije asi 130 obyvatel, je tak malý, že se tam obchod sotva uživí. To si na radnici v Lounech uvědomují, jeho provozovatele proto finančně podporují. Podporu získá i nový nájemce. V prvním výběrovém řízení lounská radnice nabízela příspěvek 60 tisíc korun ročně, teď ho zvedla na 84 tisíc korun ročně. „Nově jsme také upravili podmínky. V budově nemusí zájemce provozovat jen obchod, ale třeba i restauraci nebo nějakou kancelář, prostě to, co mu k obchodu povolí hygiena,“ sdělil starosta Loun Radovan Šabata.

Radnice požaduje, aby stejně jako v předchozích případech byla minimální otevírací doba obchodu tři hodiny denně dopoledne.

Skončily i další obchody

S existenčními problémy se potýkala řada obchodů v malých vesnicích v okrese Louny. Řada z nich už proto skončila.

Obchod v Brloze je jediný, který finančně podporuje nějaké město v okrese Louny. Jinde už buď obchody nejsou, nebo se uživí samy. „Město Podbořany žádný obchod v našich vesnicích finančně nepodporuje. Už je jen v Buškovicích a ten se uživí sám. Dřív jsme dotovali pojízdnou prodejnu, která projížděla našimi vesnicemi, ale ta už z ekonomických důvodů skončila,“ sdělil podbořanský starosta Radek Reindl. Obchody ve spádových vesnicích nepodporují ani v Žatci nebo Postoloprtech.

Naopak v obcích okresu Louny je finanční podpora menších obchodů běžná. Například obec Žiželice na Žatecku dotuje obchůdek ve spádové Stroupči se stovkou obyvatel už řadu let. Provozovatelka dostává pravidelně několik tisíc korun ročně. Příspěvek je určený na nákup paliva na topení. „Kupní síla je ve Stroupči malá a v rámci udržení otevřeného obchodu jsme na zastupitelstvu rozhodli o poskytování příspěvku,“ uvedl Petr Kvítek, starosta Žiželic, pod které Stroupeč spadá. "Jsme rádi, že tady obchod máme. Chodíme tam třeba pro pečivo, děti v létě hodně pro nanuky. A chlapům slouží jako hospoda, kterou tady nemáme," říká Iva Fínová ze Stroupče.