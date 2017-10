Obchvat Lubence bude levnější, výběrové řízení srazí cenu o třetinu

Lubenec – Německá stavební společnost Hochtief nabídla za vybudování čtyř kilometrů silnice nejnižší cenu. Necelou miliardu korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Libor Plíhal

Stát při výstavbě silničního obchvatu Lubence na Podbořansku výrazně ušetří. Podle projektu se mají čtyři kilometry nové dálnice postavit za miliardu a půl, v probíhajícím výběrovém řízení „nejlevnější“ stavební společnosti nabídly částky o třetinu nižší. Obchvat Lubence je jedním z 11 připravovaných úseků dálnice D6 Praha – Karlovy Vary.

Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo nejnižší nabídky, které ve druhém kole výběrového řízení obdrželo. Ty se pohybují kolem miliardy korun. Tu nejnižší, 992 milionů korun, nabízí největší německá stavební společnosti Hochtief. Částka z předpokládané ceny z projektové dokumentace tak klesla na 67 procent.

Celkem dostalo ŘSD ve druhém kole výběrového řízení osm nabídek, do prvního kola se přihlásilo o pět firem víc.

ŘSD chce zahájit stavbu obchvatu Lubence ještě letos. „Během podzimu bychom měli získat stavební povolení a zároveň chceme dokončit výběrové řízení na zhotovitele. Náš plán je ještě letos začít. Tedy předat staveniště s tím, že by se do konce roku rozjely přípravné práce. Hlavní stavební činnost by začala na jaře příštího roku,“ vysvětlil tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Pokud by se ale některý z účastníků výběrového řízení odvolal, přineslo by to posunutí zahájení stavby.

Mapa ukazuje, kudy povede obchvat Lubence na dálnici D6 Zdroj: ŘSD

Obchvat Lubence povede severně od městečka, součástí bude mimoúrovňová křižovatka se silnici Podbořany – Chýše. Nová dálnice u Lubence dvakrát překlene několikasetmetrovými mosty údolí říčky Blšanky. Počítá se se dvěma protihlukovými stěnami v celkové délce přes půl kilometru.

Na výstavbu obchvatu čekají obyvatelé městečka s patnácti sty obyvateli dlouhé roky. Podle výsledků sčítání dopravy z loňského roku Lubencem po silnici Praha – Karlovy Vary denně projede devět tisíc aut. „Příprava stavby běží, ale po tolika letech slibů, uvěříme, až se začne skutečně stavět. Ale už se v tom udělalo tolik, že se snad opravdu začne. Pro Lubenec to bude velká úleva, provoz na silnici je enormní a nebezpečný. Budeme jenom rádi, až bude obchvat hotový,“ sdělil Jiří Chaloupecký, starosta Lubence.

Pokud se začne ještě letos, nová dálnice u Lubence by měla být uvedena do provozu na přelomu léta a podzimu roku 2020.

ŘSD by ještě letos chtělo začít stavět další dva úseky dálnice D6 ve středních Čechách u Řevničova a Krušovic. Ty by měly současnou dálnici od Prahy k Novému Strašecí prodloužit o deset kilometrů. I v tomto případě probíhá druhé kolo výběrového řízení, pokud se začne letos, řidičům začnou úseky Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničova sloužit také v roce 2020.

I v případě těchto dvou úseků stát výrazně ušetří. Předpokládaná cena za novou pětikilometrovou dálnici mezi Novým Strašecím a Řevničovem byla miliarda korun, nejnižší nabídka od sdružení firem v čele s teplickými Vodohospodářskými stavbami je na částku sedm set milionů korun.

V případě obchvatu Řevničova a sousedních Krušovic je pravděpodobné, že výběrové řízení srazí cenu z předpokládané 1,8 miliardy někam k jedné miliardě korun.

Celá dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary by měla být podle současných předpokladů hotová někdy v letech 2025 až 2030. Jako poslední se budou stavět úseky na Karlovarsku a také 12 kilometrů dlouhý úsek na Podbořansku mezi Lubencem a křižovatkou se silnicí I/27 Most – Plzeň poblíž Jesenice.