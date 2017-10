Odpůrci Zemana zůstali v Žatci doma

Žatec – Na debatu s prezidentem přišly zhruba dvě stovky lidí. Miloš Zeman se omluvil za výrok, že žatecké náměstí vypadá jako vybombardované, za jeho omyl prý ale mohou média.

Počtvrté v roli prezidenta přijel do okresu Louny Miloš Zeman. Podruhé navštívil Žatec, na náměstí tentokrát proběhlo setkání s občany, ve velmi drtivé většině s prezidentovými příznivci. Zhruba dvě stovky lidí čekaly v podvečer v Žatci na prezidenta, který je na třídenní návštěvě Ústeckého kraje. „Fandíme mu, dělá to dobře,“ říkal například Pavel Trávníček. Podobně se vyjadřovali i další. „Jsem tu ze zvědavosti. Volil jsem ho, občas se mi sice nelíbí, co dělá, ale pořád je dobrou volbou,“ nechal se slyšet také Miroslav Kříž.

Debata se v Žatci „točila“ okolo sociálních problémů, ekonomické kriminality nebo nezaměstnanosti. Kritických dotazů se Miloš Zeman v Žatci nedočkal, na setkání dorazili ve velmi drtivé většině prezidentovi příznivci. Kritici, kterým podle jejich vyjádření například vadí Zemanovo vystupování a chování, či výjezdy do krajů v době blížící se prezidentské volby, na náměstí nepromluvili.

Prezident se v Žatci také omlouval, svůj omyl ale svedl na novináře. „Chtěl bych blahopřát Bílině například k náměstí. Až přijedu do Žatce, vysvětlím žateckému starostovi, že jeho náměstí vypadá jako vybombardované,“ adresoval v Bílině nelichotivý výrok na adresu Žatce Zeman. V Žatci uvedl, že ho stav náměstí kladně překvapil, že je krásné. Tvrdil, že informace získal z médií, že to tam bylo uvedeno, že to jeho spolupracovníci tak zaznamenali. Za jeho omyl tak prý mohou média.

Články, které Zeman zmiňoval, ale byly o jiných žateckých místech, než o centrálním náměstí Svobody. Jednalo se o okolní náměstí, kde se například točí staré historické filmy z války, a na kterých jsou některá místa a domy některých soukromých majitelů opravdu zanedbané. Pravidelně to řeší i žatečtí zastupitelé. Miloš Zeman se jako prezident v okrese Louny ukázal už počtvrté, v regionu má tradičně velkou podporu. V říjnu 2013 navštívil v Žatci vojáky, konkrétně brigádu rychlého nasazení a povečeřel v Chrámu chmele a piva. O rok později besedoval v lounském divadle.

Loni v listopadu pak na střelnici ve Vršovicích na Lounsku poprvé v životě střílel z vojenské útočné pušky, poté se přesunul na debatu s veřejností do Podbořan.