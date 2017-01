Okamžitou stávkou hrozí desítky řidičů autobusů

Ústecký kraj - Hrozba kolapsu autobusové dopravy kvůli růstu mezd řidičů v Ústeckém kraji trvá. Odbory v úterý 10. ledna vyhlásily stávkovou pohotovost.

Integrovaná doprava Ústeckého kraje. Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Linkovou dopravu padnout nenecháme. Řešení autobusové krize ale zatím nemáme. To je výsledek úterního jednání Ústeckého kraje s autobusovými dopravci.

Na růst mezd řidičů autobusů, který od ledna nařídila vláda, dopravci nemají peníze. Proto odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Okamžitou stávkou hrozí řidiči ze společnosti Arriva Teplice, připojit by se mohli i zaměstnanci firmy BusLine. Kraj je ale žádá, aby vydrželi do pondělí, až se jeho zástupci vrátí z vyjednávání s ministerstvy.

Předseda odborové organizace Arrivy Josef Linhart v úterý na jednání kraje s dopravci předložil listy s podpisy 175 šoférů, kteří chtějí stávkovat. „V podstatě chtějí začít ihned, pokud z tohoto setkání nepřijdeme s konkrétními výsledky," prohlásil.

KRAJ BY MOHL DÁT 75 MILIONŮ

Ústecký kraj by mohl přispět 75 miliony korun, ale neví, jak to udělat legálně. Obává se totiž, že by porušil smlouvy, které vysoutěžil ve veřejné soutěži. „Vláda řekla, že řidiči mají dostat přidáno, ale neřekla jak. Máme několik možností, ale musíme o nich jednat s ministryní pro místní rozvoj a dalšími vládními činiteli," řekl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Konkrétní možnosti řešení předloží na začátku příštího týdne.

„Pokud očekávání řidičů nenaplníme, přestanou pracovat. Bude nás kraj pokutovat, když nepojedou autobusy?" ptal se dopravní ředitel Arrivy Petr Havlík, nedostal ale jednoznačnou odpověď. Případná stávka v Arrivě ovšem není jediný problém, kterému dopravci a Ústecký kraj čelí. Mohla by totiž přerůst v dopravní krizi jako v roce 2006.

DESÍTKY VÝPOVĚDÍ

„Pokud víkendová jednání selžou, máme na stole dva až tři nápady, nejsme si jistí, které využijeme. Věc lze dočasně řešit formou zálohových plateb, které bychom mohli udržet dva, tři měsíce, než se najde trvalé řešení," uklidnil náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna.

Odbory také varují před odlivem řidičů z autobusové dopravy. „Na stole leží desítky výpovědí. Čekají na první letošní výplatu. Když bude špatná, řidiči odejdou a těžko je dostaneme zpět," poznamenal Jiří Kuchynka z odborů jablonecké společnosti BusLine. Autobusy denně přepraví v regionu zhruba 55 tisíc cestujících.