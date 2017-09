ON-LINE: Je to takový školní výlet, říká o akci Deník-bus ministr Brabec

Ústecký kraj - Unikátní projekt Deník-bus propojuje lídry hlavních favoritů letošních voleb přímo s vámi. V našem kraji míří z Ústí nad Labem do Rumburka. Kromě politiků a novinářů je na palubě také karikaturista Radek Fetters. Copak asi zachytí jeho bystré pero? Sledujte s námi netradiční misi krok za krokem!

Bude to selanka nebo souboj na ostří nože? O tom rozhodnete jenom vy, čtenáři regionálních Deníků. Osmička lídrů kandidátek v našem kraji vám je vydána na milost i nemilost.

Přesně v 16.30 vystoupí z Deník-busu na Lužickém náměstí v Rumburku, kde je doplní starosta hostitelského města Jaroslav Sykáček. Následující hodina je vaší velkou příležitostí. Z očí do očí se můžete ptát politiků na vše, co vás trápí, co vás zajímá, co si myslíte, že chtějí ututlat.

A na co se nezeptáte vy, to za vás obstarají v následné diskuzi naši redaktoři v reprezentačním sálu hotelu Lužan.

Naše osmička:

Tak neváhejte a využijte jedinečnou možnost poznat ty, co bojují o vaše hlasy, na vlastní kůži. Deník bude s vámi!

Pokud je pro vás Rumburk příliš z ruky, nesmutněte. Stačí jenom sledovat tento on-line. Dokumentujeme pro vás vše důležité od začátku až do konce.

A pozor! Během poměrně dlouhé cesty z Ústí do Rumburku a zpátky se naši hosté nudit opravdu nebudou. Jaké záludnosti jsme si pro ně připravili? I to se dozvíte při sledování našeho on-line.

ON-LINE:

16.35 Lídři se před debatou s občany Rumburku občerstvují speciální "deníkovskou" minerálkou.

16.33 Deník-bus dorazil do Krásné Lípy. Lídři se prokousávají posledním kvízem opět o Ústeckém kraji.

16.28 Nejenom vlaky Českých drah, ale i Deník-bus může nabrat zpoždění. Ačkoliv má za dvě minuty začít debata na Lužickém náměstí v Rumburku, autobus právě projíždí Rybništěm. To je od cíle vzáleno zhruba dvacet minut. Věříme, že účastníci debaty zdržení, které způsobila zácpa v Děčíně pochopí a vyčkají do příjezdu lídrů.

16.20 "Máte v tom průzkumu hodně gramatických chyb," upozornila učitelka Tereza Hyťhová poté, co Vladimír Mayer rozdal lídrům průzkumy mezi obyvateli kraje.

16.10 Na řadu přichází otázka, co podle jednotlivých lídrů nejvíce trápí Ústecký kraj. První reaguje Jaroslav Foldyna: klesající životní úroveň, odchod mladých a vzdělaných lidí z kraje, sociální napětí způsobené sociálním systémem. Tereza Hyťhová: vyloučené lokality, nízké důchody, nízké mzdy. Jiří Hynek: bezpečnost, neprizpusobivi, zneužívání dávek. Michal Pehr: chudoba, hazard, nezaměstnanost. Richard Brabec: nezaměstnanost, kvalita života a byznys s chudobou, bezpečnost. Hana Aulická Jírovcová: nepřizpúsobiví občané, nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva, nízké mzdy. Karel Krejza: sociálně vyloučené lokality, bezpečnost, dostupnost zdravotní péče a dopravní infrastruktura. Michal Kučera: sociální struktura obyvatelstva, nízká dostupnost zdravotní péče, nízké mzdy.

16.06 Deník-bus šplhá do kopců Děčínska, krajina Českého Švýcarska a posléze Lužických hor stále více přitahuje pozornost přítomných.

16.02 Zavedení školních uniforem prosazuje komunistka Hana Aulická Jírovcová. "Kdybychom vyhráli, byly by uniformy červené," dodala s lehkou nadsázkou.

15.58 Poměrně radikální názor má Tereza Hyťhová na snížení počtu zákonodárců. "Jednoznačně ano. Jsme pro zrušení senátu."

15.55 Znovu se vrací Ano-ne. Na otázku o legalizaci pěstování marihuany reaguje Jaroslav Foldyna slovy: "To bychom vzali vietnamcům kšeft."

15.48 Autobus se znovu rozjel a s ním i další kvíz tentokrát znalostní o nej Ústeckého kraje.

15.43 Kvíz se zastavil, autobus uvázl v koloně v objížďkami sužovaném zcela rozkopaném Děčíně.

15.40 Došlo na problematiku alkoholu u cyklistů. Ministru Brabcovi se otázka nezdála a chtěl ji upřesnit. "Ten Brabec zase filosofuje, buď dej ano nebo ne," okřikl ho ze zadních sedaček Karel Krejza.

15.35 "Nevím, proč bychom měli zakazovat pracovat na zahradě v neděli. Ať si to sousedi vyřeší mezi sebou," rozdurdil se Karel Krejza nad jednou z otázek.

15.35 Lídři začínají hrát oblíbenou hru Ano - ne. Otázky jim klade šéfredaktor Mayer.

15.30 Na otázku: Kdy se odehrál ústecky masakr?, regoval ministr Brabec lakonicky. "Ten se odehrává teď, v tomhle autobusu."

15.28 Jiří Hynek se narodil v Ústí n. L., jednoho dědu měl na Střekově a jednoho ve Velkém Březně. "Znám spíš hospody, jako třeba Na Hnátě," svěřil se lídr Realistů.

15.25 Redakce si pro lídry připravila během cesty několik překvapení. Prvním z nich je znalostní kvíz o historii Ústí nad Labem.

15.23 Debatu k průzkumům zakončil Michal Pehr z KDU-ČSL: "Vykládáme si výsledky tak, že jako konzervativní strana posilujeme. Našim cílem je jeden mandát."

15.22 Tereza Hyťhová (SPD) k průzkumu: "Náš volební potenciál je dvojciferný. Takový výsledek bychom rádi, abychom mohli prosazovat náš program." Svůj postřeh pronesl i Jiří Hynek od Realistů. "Našim cílem jsou dva mandáty v Ústeckém kraji," prozradil.

15.20 Zato Richard Brabec (ANO) je spokojený: "Bylo by dobré mít takový výsledek," říká. "To číslo nás potěšilo," libuje si také zástupkyně KSČM.

15.18 Jaroslav Foldyna z ČSSD k výsledku průzkumu: "Byl bych rád, kdyby se realita oproti průzkumu vylepšila o dvě procenta."

15.16 Krajský šéfredaktor Vladimír Mayer seznamuje lídry s posledními výsledky volebních prúzkumů agentury SANEP.

15.12 Deník-bus vyráží z Ústí směr Rumburk.

15.10 Účastníci zájezdu nastupují do Deník-busu.

15.06 Jako poslední z volebních lídrů se dostavila Hana Aulická Jírovcová z KSČM.

15.05 Účastníci projektu se přemístili několik desítek metrů dál k místu nástupu do vozidla. Autobus je již přistavený.

15.02 Lídry před redakcí pozdravil také bývalý vynikající hokejista a nyní také politik Jiří Šlégr. "Jdu náhodou kolem, tak jsem vás chtěl pozdravit," usmál se olympijský vítěz, mistr světa a držitel Stanley Cupu.

15.00 Na místě jsou také Michal Pehr a Jiří Hynek

14.55 "Proč vy novináři děláte tolik akcí? V Německu jsou jen dvě předvolební debaty. Každá televize u nás si vymyslí svůj diskusní pořad, těm lidem to přeci už musí vadt. Vy jste aspoň vymysleli takový školní výlet," glosoval po svém příchodu akci Deník-bus Richard Brabec.

14.51 Zdá se, že Karel Krejza ministra svojí hláškou přivolal. Richard Brabec už je také před redakcí Ústeckého deníku.

14.47 "Riša asi nemá čas," komentoval Karel Krejza dosavadní nepřítomnost ministra životního prostředí Richarda Brabce.

14.45 U redakce Ústeckého deníku je už polovina z pozvaných politiků. K původní dvojici se připojili Tereza Hyťhová a Michal Kučera

14.38 Na místo srazu přišel také karikaturista Radek Fetters. Zatím panuje uvolněná nálada.

14.33 Jako první z osmičky politiků dorazil Jaroslav Foldyna těsně následovaný Karlem Krejzou.

14.30 Štáb Deníku v čele s šéfredaktorem Vladimírem Mayerem vyráží před ústeckou redakci. Právě sem mají volebí lídři během následující čvrthodiny přijít. Dorazí opravdu všichni? A na čas?

„S lídry Deník-busem za voliči“ Kdy: pátek 27. září v 16.30Kde: Lužické náměstí Rumburk

Koho Deník přiveze (foto dole v autobusu – zleva): Richard Brabec (ANO), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Hana Aulická Jírovcová (KSČM), Tereza Hyťhová (SPD), Karel Krejza (ODS), Jiří Hynek (Realisté), Michal Kučera (TOP 09), Michal Pehr (KDU-ČSL) + starosta města Jaroslav Sykáček.