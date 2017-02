Unikátní rozhledna už září! Oprava u zámku nabrala rok zpoždění

Krásný Dvůr - Gotický templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře se otevře v dubnu. Oprava stála 21 milionů. „Trvali jsme na kvalitě. Chtěli jsme, aby vše bylo uděláno co nejlépe," říká vedení zámku.

Novogotický templ v krásnodvorském zámeckém parkuFoto: Deník/Petr Kinšt

Původně loni v dubnu, pak kvůli komplikacím na podzim, definitivní termín otevření jedinečné památky z osmnáctého století je nakonec letos v dubnu. Fascinující barevné vitráže už září do okolí, také ozdobné části, které byly téměř úplně rozpadlé a musely se vytvořit úplně znovu, už jsou na svých místech a zdobí unikátní zámeckou rozhlednu v Krásném Dvoře.

„Pro veřejnost bude poprvé otevřeno osmého dubna. Obnova je už aktuálně téměř dokončena, drtivá většina stavebních prací je hotová. Zbývá dokončit několik drobností, jarní dodělávky a instalovat expozici v interiéru," informovala Michaela Hofmanová, kastelánka z Krásného Dvora.

Dezolátní stav

Řadu let byla rozhledna v havarijním stavu. Gotický templ byl nepřístupný, odpadávalo z něj zdivo. Celý se rozpadal, řada ozdobných částí byla zdevastovaná. Dlouhé roky nevypadala jeho budoucnost vůbec dobře, byl v dezolátním stavu. Naštěstí se ale našly dotační peníze, přišly z evropských fondů. Nyní je hotovo…

Kompletní rekonstrukce ale předtím nabrala mnohaměsíční zpoždění. Oprava měla být hotová podle úplně prvních plánů už loni v dubnu, pak na podzim, nakonec bude ale dokončena až letos v dubnu. Komplikace se objevily už na začátku, další se pak přidaly i během renovace vzácné památky. Nabrala tak roční zpoždění.

Důvodů zpoždění je hned několik. Nečekané průtahy během výběrového řízení, památka byla také více zničená, než se předpokládalo, ozývají se ale také hlasy, které naznačují, že některé stavební práce nebyly údajně provedeny dostatečně kvalitně, jak chtěl investor, a musely se předělávat.

„Objevila se řada problémů v průběhu opravy. Asi jako na každé stavbě, tato navíc byla hodně náročná, historická, některé části se musely dělat úplně znovu, složitými postupy. Chtěli jsme, aby vše bylo uděláno co nejlépe, velmi kvalitně, proto došlo ke zdržení," zdůvodňuje kastelánka.

Opoždění podle vedení zámku určitě nebude mít vliv na dotaci, která přijde z evropských fondů. Projekt vyšel na 21 milionů korun, z toho 13 bude dotace. Zbytek doplatí ministerstvo kultury. „Dotace není ohrožena, žádné krácení nehrozí. Poskytovatel vyhověl naší žádosti o prodloužení termínu," řekla kastelánka.

Tak rozsáhlá renovace památky je hodně složitá, na dodržení všech postupů dohlíželi odborníci, mimo jiné z Národního památkového ústavu.

Podle neoficiálních informací z blízkosti stavby nebyly některé opravy udělány dostatečně kvalitně a musely se proto předělávat. Vedení zámku se k tomuto nechce příliš vyjadřovat. „Samozřejmě jsme trvali na co nejvyšší kvalitě odvedených prací," odpověděla pouze kastelánka. Dříve ale některé problémy s kvalitou připustila.

Firma problémy nepřipouští

Deník se před časem zeptal na reakci také firmy Avers, která rekonstrukci v Krásném Dvoře provádí. Ta problémy a předělávání některých prací popírá. „Vůbec nevím o žádné nekvalitní práci, všechny dohody a postupy dodržujeme. Trváme na tom, že všechny práce jsme odvedli v pořádku a v dobré kvalitě. Popíráme, že by se něco muselo dělat znovu," řekl důrazně Martin Koška, jednatel společnosti.

Na otázku, proč tedy došlo k tak velkému zpoždění, v řádech mnoha měsíců, uvedl, že neví, že firma dodržuje dohody s investorem.

A další důvody? První problém se objevil vlastně hned na startu rekonstrukce. Potíže byly už s výběrovým řízením. Protáhlo se, protože původně vítězná společnost nakonec na poslední chvíli odstoupila ze soutěže. Nějaký čas pak zabrala nová administrace, a také podpis nových smluv, začalo se později. Předloni v červenci se oprav ujala firma Avers.

Nemilé objevy

Další velké zdržení přinesly „nemilé objevy". Některé části byly ještě více zničené, než se čekalo. „Po rozkrytí střešní krytiny byl zjištěn výrazně větší rozsah poškození krovových konstrukcí. V situaci, kdy je horní část stavby téměř pouze ze dřeva bylo nutné řešit složité podchycování celé lucerny," přiznává Hofmanová. Pracovalo se na zajištění zdiva, na fasádě, na vnitřních omítkách, na obnově kamenných zničených částí, na podlahách, je zrestaurovaná socha polního maršála Karla Schwarzenberga. „Části budovy byly ve velmi špatném stavu, úplně se rozpadaly, musíme je kompletně zrestaurovat. Některé části stavby se musely znovu rozebrat a postavit prakticky znovu," popisoval průběh oprav Tomáš Petr, manažer projektu.

Po opravě začne památce nový život, templ se má co nejvíce přiblížit svému původnímu vzhledu, nabídne například unikátní vitráže. Barevná vitrážová okna, která tvořili starými postupy skláři v německém Waldsassenu, která jsou v obrovském rozsahu 180 metrů. Rozpočet na ně představuje zhruba třetinu celé obnovy. Po rekonstrukci bude zpřístupněn interiér stavby s expozicí o krajinářských parcích i vyhlídka. U templu se chystají i kulturní a edukační programy.

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo tuto unikátní novogotickou památku zachránit a budeme ji moci prezentovat veřejnosti," dodala Michaela Hofmanová.

Na „novou" rozhlednu v největším anglickém parku u nás se už těší také turisté a lidé z okolí. Těší se na „nový život" památky, vždyť předtím byla dlouho v dezolátním stavu. „Je velmi krásně, vkusně a precizně opravená. Velmi mě těší, že se jí dostalo takové péče. Pohled na památku je nyní velmi impozantní, věřím, že přiláká spoustu návštěvníků," těší se Jana Polcarová z Brodů. „Vitráže jsou nádherné, vypadá to krásně. Těším se, až to uvidím zblízka. Je to unikát, určitě přijede hodně lidí," říká Milan Zlámal.