Opravený bazén v obležení. Plavci si Postoloprty oblíbili

Postoloprty - Od října mohou návštěvníci koupaliště platit za vstup kartou.

Necelý měsíc provozu v nové sezoně má za sebou oblíbený plavecký bazén se saunou a posilovnou v Postoloprtech. V loňském roce se jeho návštěvnost ještě zvýšila i kvůli tomu, že plavecká hala v Lounech je mimo provoz a část milovníků tohoto sportu začala jezdit do sedm kilometrů vzdálených Postoloprt.

Bazén v Postoloprtech byl před dvěma roky zateplen a prošel větší rekonstrukcí za více než 11 milionů korun. Další drobná vylepšení v jeho areálu probíhají každý rok v létě během prázdninové odstávky. Ani letošek nebyl výjimkou. "Opraveno bylo posezení pod okny v plaveckém bazénu včetně výměny vzduchotechniky. Sezení bylo během opravy zkráceno, volný prostor u něj se zvětšil a pohyb kolem bazénu je tak pro návštěvníky bezpečnější," uvedla Iveta Petřivalská, jednatelka společnosti Služby města Postoloprt, která má na starosti i provoz bazénu. Opraveny podle ní byly i spáry a dlaždice uvnitř plaveckého a saunového bazénu i kolem nich.

Nejčerstvější novinkou pro návštěvníky je zavedení možnosti platit vstupné a další služby pomocí platebních karet. "Lidé mohou pomocí karet platit od října," upřesnila Iveta Petřivalská. Stejnou službu zavedlo letos v srpnu také například městské koupaliště v nedalekém Žatci.

Už minulý rok na podzim v bazénu v Postoloprtech výrazně stoupla návštěvnost. Tehdy totiž po několika desítkách let provozu poprvé nezahájila sezonu plavecká hala v Lounech, která byla v havarijním stavu. Město ji dokonce nechalo letos na jaře zbourat a nyní se připravuje výstavba nového sportovního areálu. Část milovníků plavání z Loun začala dojíždět právě do Postoloprt. „Návštěvnost během loňského podzimu u nás stoupla oproti jiným rokům o 20 až 30 %. Ve vodě v bazénu bylo často plno, občas se také nevešli v daném okamžiku všichni zájemci do sauny," vzpomínala Iveta Petřivalská.

"Je to škoda, že město Louny je teď bez bazénu. Co se dá dělat? Takže šup, kdo má rád plavání, musí jezdit utrácet jinam," komentovala novou situaci na stránce Deníku už na začátku tohoto roku Lenka Lhotková z Loun.

Vedení města Postoloprt i správa bazénu už loni vyšly novým návštěvníkům vstříc a prodloužily otvírací dobu vždy až do 21 hodin namísto původních 20.00. Tato prodloužená doba platí i dnes.

Bazén v Postoloprtech byl v létě 2015 zateplen a modernizován s investicí přes 11 milionů korun. "Díky této přestavbě ušetří město nyní každý rok přibližně 200 tisíc korun ve výdajích za energie oproti stavu před rekonstrukcí," připomněl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.