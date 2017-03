Větší opravy silnic se v regionu chystají na jedenácti místech

Louny, Most, Chomutov - Nový asfalt dostanou na Lounsku, Mostecku a Chomutovsku hlavní tahy i menší silnice.

Oprava silnice - ilustrační snímekFoto: Deník

Na jedenácti místech v okresech Louny, Most a Chomutov se v letošním roce chystají větší opravy silnic. Nový asfalt dostane osm úseků hlavních tahů a tři silnice nižších tříd.

Ministerstvo dopravy plánuje v letošním roce opravy na dálnicích a silnicích prvních tříd v celkové délce přes šest set kilometrů. To je přibližně stejné množství jako loni. V okresech Louny, Most a Chomutov se větší práce, které si vyžádají více než dvacet milionů korun, plánují na osmi místech hlavních silnic. Nový asfalt se bude pokládat například na úsecích silnic I/7 Praha - Chomutov, I/13 Karlovy Vary - Teplice nebo I/27 Most - Plzeň.

S opravami jsou spojena omezení

Řidiči opravy silnic vítají. „Opravy silnic jsou samozřejmě potřeba. V poslední době se jich hodně opravilo, další místa to ale určitě ještě potřebují," řekl například Jiří Kovařík z Loun.

Na druhou stranu na řidiče, hlavně během letních měsíců, čekají kvůli opravám silnic dopravní omezení a s tím spojená možná zdržení při cestách. „Uvědomujeme si, že dopravní omezení jsou pro řidiče nepříjemná a vyžadují jejich trpělivost, za kterou jim děkujeme. Kdybychom opravy ale neřešili, dohnalo by nás to. Museli bychom omezovat rychlost nebo uzavírat mosty. Výsledky oprav už jsou vidět a zvýšily kvalitu i bezpečnost na silnicích, až opravy „přetrpíme", bude se jezdit podstatně lépe," řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Ústecký kraj, který vlastní silnice druhých a třetích tříd, plánuje pro letošek větší opravy rovněž na osmi místech kraje. Většina z nich je na Litoměřicku.

V krajském seznamu oprav za více než šest milionů korun je jedna silnice na Mostecku a dvě v okrese Louny. Konkrétně se jedná o silnici II/271 Most - Klíny, kde by náklady měly dosáhnout dvaceti milionů korun.

V okrese Louny čeká výměna asfaltu dvě silnice třetí třídy. Jedna z nich je na západním okraji Loun ve směru na Březno, kde se chystají opravy za více než sedm milionů korun. Jde o starou „chomutovskou" silnici vedoucí kolem elektroporcelánu. „Druhou silnicí, která je v návrhu oprav, je úsek mezi Lhotou a Nečemicemi na Žatecku," sdělila Lucie Dosedělová, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje. V případě této silnice na ni kraj vyčlenil přes deset milionů korun.