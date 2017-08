Páchnoucí rybník plný bahna v Radíčevsi čeká oprava

Radíčeves u Žatce - Město Žatec připravilo revitalizaci vodní nádrže za 1,3 milionu korun v nedaleké Radíčevsi.

Od jara do podzimu modrá lesknoucí se hladina lákající k příjemným procházkám po okolí, v zimě možnost bruslení při mrazivém počasí, po celý rok příležitost k chovu ryb. Zhruba tak by měl vypadat nevelký rybník v Radíčevsi u Žatce, ležící v těsné blízkosti hlavní silnice Most - Žatec - Plzeň.

Potíž je v tom, že teď tak rozhodně nevypadá. Rybník je silně zabahněn, zarostlý rákosím, voda je občas zelená, občas hnědá a zapáchá. Město Žatec chce tento stav napravit a letos naplánovalo velkou revitalizaci vodní nádrže. Dříve ji využívali také například i rybáři jako chovný rybník, ale kvůli silnému znečištění už to nyní není možné.

"Obnova nádrže začne ještě v letošním roce. Hlavní letošní činností bude odtěžení bahna a vysušení podkladu. Opraveny budou také opěrné zdi a výpusť rybníka," uvedla Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Žatec.

Celková revitalizace rybníka má stát zhruba 1,3 milionu korun. S financováním pomůže i dotace od Ministerstva zemědělství ČR.

Letos bahno, příští rok břehy

Nádrž je nyní zarostlá a silně zanesená bahnem. "Rybník kvůli celkové zanedbanosti už neplní žádnou ze svých funkcí: neslouží k chovu ryb, k procházkám či jiným rekrečním účelům, kvůli rákosí ani v zimě nejde využívat k bruslení," uvedl Tomáš Kassal, pracovník pro komunikaci města Žatce. Po letošním odtěžení bahna budou příští rok práce pokračovat, a to hlavně v podobě úprav na březích rybníka. Ty jsou zarostlé a rovněž velmi zanedbané.

Radíčeves je jednou ze šesti vesnic, které jsou pod správou města Žatce jako jeho takzvané místní části. V osadě žije zhruba 150 obyvatel. Veřejnosti je však dost známá, protože přímo přes ni prochází uvedený hlavní silniční tah Most - Plzeň nebo také Žatec - Podbořany a přes vesnici tedy projede každé auto nebo autobus na těchto trasách.

