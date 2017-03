Zámek zahájí sezonu za dva týdny, začnou i dvě výstavy

Krásný Dvůr - Spolu se začátkem návštěvní sezony odstartují v areálu i dvě výstavy.

Turisty oblíbený zámek v Krásném Dvoře.Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Oblíbený zámek v Krásném Dvoře, nejnavštěvovanější památka na území okresu Louny, zahájí novou návštěvní sezonu už za dva týdny, jako tradičně od 1. dubna. Poprvé otevřen pro turisty bude v uvedenou sobotu, v dubnu bude platit otvírací doba od 10 do 17 hodin, avšak jen o víkendech (jen během velikonočních svátků to bude od pátku do pondělí).

Od stejného dne, rovněž 1. dubna, budou zájemcům v areálu zámku k dispozici i dvě nové výstavy. První má název Háčkované panenky a potrvá až do 31. května, druhá se jmenuje Cesta kolem světa a její součástí jsou fotografie z cest hraběte Lažanského v roce 1929. Tato výstava skončí až 30. června.

Na klasický režim otevření od úterý do neděle „najede" zámek až od května.