Návštěvníci se už těší: v sobotu se znovu otevřou památky

Okres Louny, ČR - V okrese Louny patří k nejnavštěvovanějším zámky Krásný Dvůr, Nový Hrad a Stekník.

Zámek Nový Hrad v JimlíněFoto: Deník/Petr Kinšt

Milovníci výletů, spojených s návštěvami památek české kultury, architektury a historie, se pod dlouhé zimní přestávce konečně dočkali: zítra, v sobotu 1. dubna, bude znovu otevřena většina všech hradů, zámků a dalších podobných památek v ČR. V okrese Louny jsou nejnavštěvovanější zámky v Krásném Dvoře, Jimlíně a Stekníku. I tam se zájemci mohou těšit na možnost první návštěvy v nové sezoně.

Ve Stekníku se ovšem lidé dostanou zatím jen do zámecké zahrady a zámecké kaple. Interiéry zámku zůstanou během dubna ještě uzavřeny, protože v areálu památky probíhá rekonstrukce. „Sezonu však 1. dubna normálně zahájíme. Areál zámku bude otevřen od 10 do 15.45 hodin. Pro prohlídku bude k dispozici jen zámecká zahrada, případně i zámecká kaple s průvodcem. Vlastní interiéry zámku budou otevřeny až od 1. května," uvedla Jana Zajíčková, kastelánka Státního zámku Stekník.

Unikátní zahrada

Unikátní terasovitou zahradu v italském stylu a zámeckou kapli si budou moci návštěvníci tohoto zámku nedaleko Žatce moci prohlédnout během dubna vždy každou sobotu a neděli. Výjimkou bude velikonoční víkend, kdy bude areál zámku otevřen od pátku do pondělí a nabídne i velikonoční program pro děti. Od května pak bude možné prohlédnout si také vnitřní prostory samotného zámku a celý areál bude pro turisty otevřen vždy od středy od neděle.

Podobný režim provozu zavede od dubna také Státní zámek Krásný Dvůr, nejznámější a nejvíce navštěvovaná památka v okrese Louny. V dubnu bude platit otevírací doba od 10 do 17 hodin, avšak jen o víkendech. Pouze během velikonočních svátků bude zámek otevřen pro návštěvníky rovněž od pátku do pondělí. Tradiční provoz otvíracích dnů úterý až neděle bude v Krásném Dvoře zahájen až od května.

„Návštěvníci se u nás mohou těšit hned od soboty na dvě nové výstavy a o velikonočním víkendu také na zajímavý sváteční program," uvedla Michaela Hofmanová, kastelánka zámku.

Oblíbený Nový Hrad

Jediným zámkem v okrese Louny, který bude v dubnu otevřen pro zájemce i během pracovního týdne, tak bude Nový Hrad v Jimlíně u Loun. Zámek bude pro veřejnost otevřen vždy od úterý do neděle. Během dubna ho zájemci mohou navštívit ve všední dny od 10 do 15 hodin a o víkendech od 9 do 16 hodin. Pondělí je zavíracím dnem, avšak s výjimkou Velikonočního pondělí, kdy bude zámek otevřen jako o víkendu.

Také tento zámek připravil pro zájemce sváteční velikonoční program. „Bude to oblíbený Velikonoční jarmark, který proběhne ve sváteční neděli 16. dubna a nabídne celodenní zajímavý program pro malé i velké návštěvníky," upřesnil Vít Pávek ze správy Nového Hradu Jimlín.

Památky se zahrály ve filmech

Zajímavostí je, že všechny tři památky už také někdy v minulosti využily tvůrčí štáby k natočení uměleckých filmů. V Krásném Dvoře to byl například Konec starých časů s Josefem Abrhámem nebo jeden díl populárních Básníků s Pavlem Křížem. Na Stekníku se loni natáčela vánoční pohádka s názvem Slíbená princezna s Martinem Stránským a Jitkou Čvančarovou. A na Novém Hradě v 90. letech vznikl film Pevnost s Miroslavem Donutilem a maďarským hercem György Cserhalmim, který se pak později proslavil v dalším velmi úspěšném českém filmu Želary.