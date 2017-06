U Týnce vykupují pozemky, příští rok se má začít stavět dálnice

Louny /VIDEO, VIZUALIZACE/ – Po novém úseku by se mohli řidiči poprvé svézt v roce 2020. Pak by mohly přibýt i úseky u Loun a Chlumčan.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Další tři úseky dálnice D7 Praha – Chomutov by se měly začít stavět v nejbližších letech na Lounsku. Konkrétně příští rok u Panenského Týnce a v roce 2019 u Loun a Chlumčan. Zaznělo to na další z pravidelných schůzek na lounské radnici, které se věnují dostavbě dálnice. Na poslední úsek v okrese Louny a celém Ústeckém kraji, u Postoloprt, by měly vjet stavební stroje v roce 2021.

V současné době je nejdál příprava tři a půl kilometru dlouhého úseku u Panenského Týnce, který naváže na již hotový úsek u Sulce. Obchvat Panenského Týnce postavený v osmdesátých letech 20. století se rozšíří na čtyři pruhy. V současné době tam Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vykupuje pozemky. „Na úseku Panenský Týnec již bylo odesláno sto procent kupních smluv. Nyní čekáme na vyjádření vlastníků,“ uvedl vedoucí projektant Václav Marvan.

Pokud se u Panenského Týnce začne příští rok stavět, řidiči se po novém úseku dálnice poprvé svezou v roce 2020.

O rok později je naplánováno uvedení do provozu nové dálnice u Loun a v roce 2022 úseku u Chlumčan. V obou případech se ale musí zopakovat proces posouzení vlivu dálnice na životní prostředí. V případě Loun se současná dálnice rozšíří o další dva pruhy, u Chlumčan se postaví dálnice v nové trase.

V letech 2021 až 2023 by se měl rozšiřovat obchvat Postoloprt. Po jeho dokončení bude dálnice v Ústeckém kraji hotová.

Poslední, 16 kilometrů dlouhý úsek kolem Slaného, se má začít stavět někdy po roce 2020. Zatím není jasné kdy. Otázkou je, kdy se na něj najdou peníze. Odhadované náklady činí čtyři miliardy korun. Také z tohoto důvodu se stavba rozdělí na tři dílčí úseky.

V současné době je z budoucí dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem v délce 80 kilometrů hotová zhruba polovina. Řidiči jezdí po dálnici mezi Prahou a Slaným a také mezi Bitozevsí na Žatecku a Chomutovem. Dokončen je také téměř dvoukilometrový obchvat Sulce na Lounsku.

V současné době se staví úsek Bitozeves – Postoloprty, řidičům začne necelé čtyři kilometry dlouhá dálnice sloužit v příštím roce.

Rychlostní silnice R7 - Chlumčany, zkapacitnění zdroj: ŘSD ČR

Rychlostní silnice R7 - Louny, zkapacitnění obchvatu zdroj: ŘSD ČR