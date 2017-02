Konec parkování v poli. Radnice plánuje na sídlišti nová místa

Žatec - Najít večer a o víkendech místo na zaparkování? Na sídlištích je to peklo!

Zaparkovaná auta na okraji pole v žatecké ulici Stavbařů. V budoucnu by v místě mělo vzniknout parkoviště.Foto: Deník/Petr Kinšt

Na žateckém sídlišti Jih dlouhodobě chybějí parkovací místa. Zvláště večer a o víkendech je problém na tamních parkovištích najít volné místo; řadě řidičů proto nezbývá, než své auto odstavit podél ulice Stavbařů v poli.

V budoucnu by se to mělo změnit. Podél zmíněné ulice Stavbařů by mělo vzniknout 175 nových parkovacích míst. A také cesta, kde bude možné venčit psy.

Radnice už má studii řešení

Radní nedávno uvolnili peníze na vypracování projektu. K dispozici už je studie, která tento problém řeší. „Jedná se o vybudování parkovacích míst podél ulice Stavbařů a doplnění zeleně," sdělil Marek Pataky, referent odboru rozvoje žatecké radnice.

Pás nových parkovacích míst má vzniknout podél ulice prakticky od pekárny až po křižovatku se silnicí na Rakovník u bývalé Edeky. A to v místech, kde dnes už řada řidičů na nezpevněné ploše běžně parkuje.

Psali jsme: Kam to auto mám dát? Parkování na sídlištích je problém

Problémy s parkováním hlásí už dlouho řidiči z řady ulic například z vnitrobloků ulic Růžová, Javorová, Jabloňová a Stavbařů. „Zaparkovat po odpolední v Růžové a okolí, to je téměř nemožné. Řidiči musí zaparkovat takzvaně ‚na hulváta' nebo na poli. Určitě bych byl pro zvětšení parkoviště," řekl Deníku například Stanislav Krob.

Shodují se s ním i další šoféři. „Někdy jezdím okolo pěkně dlouho, než najdu volné místo. U domu téměř nikdy, většinou skončím u pole nebo dost dál od bytu," svěřil se Pavel Knot. „Na Jihu je to špatné. Každý parkuje, jak mu to vyjde. Hodně lidí parkuje v Pekárenské a Stavbařů až u pole," upozorňuje Pavla Nováková.

Čtěte také: Řidiči byli chvíli slušní, teď parkují na chodníku znovu

Kromě nových parkovacích míst se počítá s výsadbou padesátky nových stromů a také s vybudováním mlatové cesty pro venčení psů. V současné době k tomu slouží trávníky mezi panelovými domy, což řada obyvatel sídliště nese s velkou nelibostí. Majitelé psů tak budou mít na žateckém sídlišti Jih „oficiální" místo pro venčení.