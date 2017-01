Okres Louny - Roli pobočky pošty většinou přejímají obchody nebo obecní úřady.

Pátek nad Ohří je desátou vesnicí v okrese Louny, kde se změnila tradiční pošta. V těchto deseti obcích skončily klasické pobočky České pošty, agendu převzal v rámci projektu Partner někdo jiný. Většinou obchody nebo obecní úřady. Od 1. ledna 2017 se k nim zařadil zmíněný Pátek, agendu pošty tam převzal obchod sítě COOP.

V okrese Louny tak funguje celkem deset pošt Partner. Konkrétně v Chožově, Liběšicích, Libočanech, Nepomyšli, Očihově, Ročově, Smolnici, Strojeticích, Vinařicích a Pátku. Další místa by měla přibýt. Která to budou, to nechce Česká pošta dopředu sdělovat.

Míst bude ještě víc

„Jednání se zástupci obcí, která se vedou, během jejich průběhu nekomentujeme. V konečném stavu v roce 2025 by měly přibližně dvě třetiny provozoven České pošty po celé ČR být převedeny na pošty Partner, jedna třetina zůstane páteřní sítí České pošty," sdělil Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty.

V okrese Louny, kde ještě před pár lety byly čtyři desítky provozoven České pošty, by se tak na poštu Partner mělo změnit ještě deset až dvacet pošt.

S projektem panuje vesměs spokojenost. „Myslím, že lidé nezaznamenali žádnou změnu. U nás to funguje dobře, neslyšel jsem žádnou kritiku," řekl Deníku nedávno Petr Valenta, starosta Liběšic na Žatecku. Tam klasická pošta zavřela, její služby nabízí obchod.

Podobně je tomu třeba v Ročově na Lounsku nebo Očihově na Podbořansku. V Libočanech u Žatce je pošta Partner umístěna na obecním úřadě.

Všechny základní služby

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, důchodů a SIPO, vybrané bankovní služby a prodej poštovních cenin a zboží. Projektem snižuje finanční náklady, umožňuje zachování rozsáhlé pobočkové sítě České pošty. Česká pošta plánuje mít v cílovém stavu v roce 2025 přibližně 700 vlastních provozoven a kolem 2500 Pošt Partner.